FIFA'dan Türk hakemlere görev!

FIFA, Türk hakemler Zorbay Küçük, Melis Özçiğdem ve yardımcı hakem Sedef Aktan'a çeşitli organizasyonlarda görev verdi.
TFF'den yapılan açıklamada "FIFA Kokartlı Hakemimiz Zorbay Küçük, 25 Haziran - 5 Temmuz 2022 tarihleri arasında Cezayir'in Vahran şehrinde düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları'nda görev yapacak. FIFA Kokartlı Yardımcı Hakemimiz Sedef Aktan, 27 Haziran - 9 Temmuz 2022 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenecek olan UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası final müsabakalarında görev alacak.Melis Özçiğdem, Gürcistan ile İrlanda arasında 27 Haziran'da oynanacak UEFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri müsabakasını yönetecek. Saat 19.00'da başlayacak maçta Özçiğdem'in yardımcılıklarını Deybet Gök ve Mürvet Yavuztürk yaparken, dördüncü hakem ise Neslihan Muratdağı olacak." denildi.