LaLiga'dan flaş hamle! Manchester City ve PSG UEFA'ya şikayet edildi

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City ve Fransa Ligue 1 ekibi PSG, her transfer döneminde yaptıkları sansasyonel takviyelerle dikkat çekiyor.

Son olarak Fransız devi PSG, Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi'yi kadrosuna katmıştı. Manchester City ise Dortmund'un Norveçli golcüsü Erling Haaland'a imza attırdı. İspanyol futbol ligi LaLiga, iki kulübü de yaptıkları harcamalar nedeniyle UEFA'ya şikayet etti.

New York Times'ın haberine göre; LaLiga, Manchester City ve PSG'yi "sürekli olarak finansal fair-play'i ihlal ettikleri gerekçesiyle" UEFA'ya şikayet etti.



