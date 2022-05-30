El Ahli - Vidad (Wydad) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | CAF Şampiyonlar Ligi

El Ahli - Vidad (Wydad) maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

CAF Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Final maçında El Ahli ile Vidad (Wydad) karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, El Ahli - Vidad (Wydad) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EL AHLI - VIDAD (WYDAD) MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

El Ahli - Vidad (Wydad) maçı 30 Mayıs Pazartesi günü saat 22:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.