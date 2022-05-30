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El Ahli - Vidad (Wydad) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | CAF Şampiyonlar Ligi

CAF Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. El Ahli ile Vidad karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, El Ahli - Vidad (Wydad) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 13:30 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 14:00
El Ahli - Vidad (Wydad) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | CAF Şampiyonlar Ligi

El Ahli - Vidad (Wydad) maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

CAF Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Final maçında El Ahli ile Vidad (Wydad) karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, El Ahli - Vidad (Wydad) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EL AHLI - VIDAD (WYDAD) MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

El Ahli - Vidad (Wydad) maçı 30 Mayıs Pazartesi günü saat 22:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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