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Beşiktaş - ALG Spor: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Gaziantep ALG Spor, T. Kadınlar Futbol Süper Ligi yarı final ilk maçında konuk olduğu güçlü rakibi Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. ALG Spor, bu sonuçla Gaziantep'te oynanacak rövanş maçı öncesi final için önemli bir avantaj elde etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 21:27
Beşiktaş - ALG Spor: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Gaziantep ALG Spor, T. Kadınlar Futbol Süper Lig'i yarı final ilk maçında Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'na konuk oldu. Süper Ligi'n iki güçlü ekibinin karşılamasına Gaziantep ALG Spor, hızlı başlayarak ilk yarının 12. dakikasında Ruth 1-0 öne geçti. Gaziantep ekibi, ikinci yarıda ise 68. dakikada Mariem'in ayağından bulduğu golle farkı ikiye çıkardı.

ALG SPOR, RÖVANŞ ÖNCESİ AVANTAJ ELDE ETTİ

ALG Spor, bu sonuçla sahadan 2-0 galip ayrıldı ve hafta sonu oynanacak rövanş maçı öncesi önemli bir avantaj elde etti. Siyah-beyazlı rakibi karşısında maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen ve İstanbul'dan istediği sonucu alarak dönen ALG Sporlu kadın futbolcular ve teknik heyet, maç sonunda büyük sevinç yaşadı.

BAŞKAN ALİ GÖZCÜ TAKIMI KUTLADI

İstanbul'da oynanan maçta takımını yalnız bırakmayan Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, karşılaşma sonu sahaya inerek teknik ekibi ve takımı kutladı. Gözcü, "Beşiktaş bu ligin önemli takımlarından birisi, taraftarı önünde onları yenmek kolay değil ama takımımız çok güzel oyunla maçtan galip ayrılmayı başardı. Çok mutluyuz, Gaziantep'e avantajlı skorla dönüyoruz. İnşallah pazar günü evimizde taraftarlarımızın desteğiyle de kazanıp finale çıkacağız. Sezon başından bu yana söylüyorum, biz şampiyon olmak istiyoruz, inşallah bunuda başaracağız" diye konuştu.

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