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UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den Avrupa Süper Lig açıklaması!

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Lig projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Real Madrid, Barcelona ve Juventus gibi dev kulüplerin öncülük ettiği yeni ligi asla kabul etmeyeceklerini belirten Sloven futbol adamı, bu kulüplere karşı açtıkları davayı kazanacaklarını söyledi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 18:15
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den Avrupa Süper Lig açıklaması!

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, geçtiğimiz yıl dev kulüplerin bir araya gelerek kurduğu ancak başarısız sonuçlandığı Avrupa Süper Lig projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

'Süper Lig projesiyle ilgili mahkeme kararı ne zaman çıkacak? Sonuç lehinize çıkarsa Real Madrid, Barcelona ve Juventus'a ceza verilecek mi?' sorusuna Ceferin, "Öncelikle bu proje hiç de süper değildi ve bu konu kapandı. Hem hukuki hem de ahlaki anlamda haklı olduğumuza eminim. Mahkemeyi kazanacağız." diye yanıt verdi.

"UEFA TURNUVALARINDA DA OYNAMAK İSTEDİLER"

Süper Lig projesini oluşturan takımların UEFA organizasyonlarında da oynamak istediklerini söyleyen başkan, "Onlar UEFA'nın bir tekel olduğunu söylüyor ama öyle değil. İsterlerse kendi turnuvalarında oynayabileceklerini söyledik. Ancak hem kendi turnuvalarını istemeleri hem de bizimkilerde oynamak istemeleri çok garip." ifadelerini kullandı.

"DÜNYA DÜZ DİYENLER DE VAR AMA..."

Ceferin ayrıca, "Ancak benim için bu kapalı bir konu. Belki birileri devam etmek ister ancak dünyanın düz olduğu konusunda da ısrar edenler var ne yazık ki bunlar olması gereken sonucu değiştirmiyor." şeklinde konuştu.

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