Birlik İstanbul’da!

Avrupa'nın 30 profesyonel liginin üst düzey 80 temsilcisi ve FIFA, UEFA, ECA, FIFPRO gibi paydaşların temsilcilerinin katılımıyla 28-29 Nisan'da gerçekleşecek Avrupa Ligler Birliği 39. Genel Kurulu, Kulüpler Birliği'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Rahmi Koç Müzesi'nde yapılacak. Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Avrupa futbolu için oldukça önemli olan bu organizasyonu İstanbul'da gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti vurgulayarak, "Bu buluşma, Avrupa Liglerinin ortak meselelerini konuşmak amacıyla gerçekleşiyor. Güzel şehrimiz İstanbul'da bu etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Dilerim bu buluşma, Avrupa futboluna katkı sağlayacak fikirlerin tartışıldığı, kararların alındığı bir organizasyon olarak hafızalarda yer alır" ifadelerini kullandı.

FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Avrupa Ligler Birliği'nin ana teması 'Finansal sürdürülebilirlik' olacak. Birlik, profesyonel liglerin ortak konularına çözüm bulmak, yerel liglerin varlığını korumak, gelişimini sürdürmek amacıyla kuruldu.

BAŞKAN KOÇ KONUŞACAK!

İlk günkü seminerde yer alacak konuşmacılar arasında Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da yer alıyor. Koç, 'Türk futbolunda finansal zorluklar' üzerine bir konuşma gerçekleştirecek.