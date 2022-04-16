Manchester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere FA Cup

İngiltere FA Cup'ta heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Peki, Manchester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER CITY - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İngiltere FA Cup yarı finalinde oynanacak Manchester City - Liverpool maçı 16 Nisan Cumartesi günü TSİ 17.30'da başlayacak ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CITY - LIVERPOOL MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Ederson; Cancelo, Dias, Laporte, Ake; Silva, Rodri, Gundogan; Mahrez, Foden, Sterling

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Firmino, Mane

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