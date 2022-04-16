Haberler Futbol Manchester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere FA Cup

Manchester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere FA Cup

Manchester City ile Liverpool İngiltere FA Cup yarı final maçında mücadele edecek. Peki, Manchester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Manchester City - Liverpool maçı nereden canlı izlenir? Manchester City - Liverpool yarı final maçına dair merak edilenler haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 13:30 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 13:35
Manchester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere FA Cup

İngiltere FA Cup'ta heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Peki, Manchester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER CITY - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İngiltere FA Cup yarı finalinde oynanacak Manchester City - Liverpool maçı 16 Nisan Cumartesi günü TSİ 17.30'da başlayacak ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CITY - LIVERPOOL MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Ederson; Cancelo, Dias, Laporte, Ake; Silva, Rodri, Gundogan; Mahrez, Foden, Sterling

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Firmino, Mane

👉MANCHESTER CITY - LIVERPOOL MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Hakan Çalhanoğlu'nun kazandığı maçta trajikomik olay! Mbala N'Zola 10 dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı
7 tır malzeme geldi! Üç gün üç gece masalsı Hint düğünleri başladı!
A Milli Takım'da Ataman dönemi resmen başladı
Beşiktaş ve F.Bahçe'yi pişman eden performans!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Drogba resmen aday!
📺A SPOR CANLI YAYIN | Spor Ajansı
Samsak Döveci şarkısıyla ünlenen Elif Buse Doğan kimdir?
MSÜ tercih dönemi ne zaman başlayacak?
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? Emekli bayram ikramiyesi belli oldu mu, ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Augsburg - Hertha Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga Augsburg - Hertha Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga 13:46
Elche - Mallorca maçı saat kaçta? Elche - Mallorca maçı saat kaçta? 13:43
Lille - Lens maçı ne zaman? Lille - Lens maçı ne zaman? 13:35
Saint-Etienne - Brest maçı ne zaman? Saint-Etienne - Brest maçı ne zaman? 13:28
Boluspor - BB Erzurumspor maçı saat kaçta? Boluspor - BB Erzurumspor maçı saat kaçta? 13:28
Eski Beşiktaşlı futbolcudan transfer açıklaması! "Sörloth..." Eski Beşiktaşlı futbolcudan transfer açıklaması! "Sörloth..." 13:26
Daha Eski
Fenerbahçe - Göztepe maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Göztepe maçı saat kaçta? 13:17
Manchester City - Liverpool maçı ne zaman? Manchester City - Liverpool maçı ne zaman? 13:16
F.Bahçe-Göztepe maçının VAR'ı belli oldu! F.Bahçe-Göztepe maçının VAR'ı belli oldu! 13:10
Watford - Brentford maçı ne zaman? Watford - Brentford maçı ne zaman? 13:02
Elmas ve Torrent son kez masaya oturacak! Elmas ve Torrent son kez masaya oturacak! 12:46
Southampton - Arsenal maçı ne zaman? Southampton - Arsenal maçı ne zaman? 12:06