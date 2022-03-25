Spor Yasası TBMM’de

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve AK Parti İzmir Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay Özalan yeni spor yasası teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına sevk edileceğini açıkladı. İşte 60 maddelik tekliften öne çıkanlar:

A.Ş. OLACAKLAR: Spor kulüpleri, dernek statüsünden çıkıp anonim şirkete dönüşebilecek. Ayrıca birleşerek federasyon ve konfederasyon şeklinde üst kuruluş oluşturabilecek.

DENK BÜTÇE: Anonim şirket gibi örgütlenen kulüpler, şubeler açabilecek. Denk bütçe uygulayacak. Takımlar geliri kadar borçlanabilecek.

ŞEFFAF DÖNEM: Kulüpler belirli miktar üzerindeki ödeme ve tahsilatlarını bankalar üzerinden yaparak şeffaflaşacak.

YÖNETİCİ BORÇTAN SORUMLU: Kulüp başkanı ve yöneticileri bulundukları dönem borçlarından sorumlu tutulacak. Ağır yaptırımlar ve hapis cezası gündemde.

MENAJERLER: Futbolcuların tüm anlaşmaları şeffaf olacak. Menajer, oyuncular ile maksimum 2 yıl sözleşme yapabilecek. Komisyonu %3-5 arasında olacak. Sözleşmeler noter huzurunda gerçekleşecek.

DENETİM BAKANLIKTA: Spor federasyonlarının her türlü (kuruluş kanunu bulunanlar hariç) harcamaları Spor Bakanlığı tarafından denetlenecek. Federasyon başkanları, en fazla üç dönem bu görevi yapabilecek.