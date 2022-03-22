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Portekiz'in kadrosunda bir değişiklik daha! Anthony Lopes yerine Jose Sa listeye eklendi

Son dakika spor haberi: 2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off mücadelesinde Türkiye ile kozlarını paylaşacak Portekiz'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Türkiye maçı hazırlıklarını sürdüren Portekiz'de, sakatlığı bulunan Ruben Neves ve corona virüsü testi pozitif çıkan Pepe'nin ardından bir isim daha kadrodan çıkarıldı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2022 Salı 14:22
Portekiz'in kadrosunda bir değişiklik daha! Anthony Lopes yerine Jose Sa listeye eklendi

Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılacak son takımların belli olacağı Avrupa Elemeleri Play-Off yarı finalinde Türkiye A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak olan Portekiz'in kadrosunda değişiklikler yaşanmaya devam ediyor.

Portekiz'in kadrosunda bir değişiklik daha! Anthony Lopes yerine Jose Sa listeye eklendi

Portekiz'de daha önce Ruben Neves sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmış ve yerine Vitinha kadroya dahil edilmişti.

Portekiz'in kadrosunda bir değişiklik daha! Anthony Lopes yerine Jose Sa listeye eklendi

Covid-19 testi pozitif çıkan Pepe de kadrodan çıkarıldı. Tecrübeli futbolcunun yerine Lille'de forma giyen 21 yaşındaki Tiago Djalo'nun kadroya dahil edildiğini açıklandı.

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