Portekiz'in kadrosunda bir değişiklik daha! Anthony Lopes yerine Jose Sa listeye eklendi

Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılacak son takımların belli olacağı Avrupa Elemeleri Play-Off yarı finalinde Türkiye A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak olan Portekiz'in kadrosunda değişiklikler yaşanmaya devam ediyor.
Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılacak son takımların belli olacağı Avrupa Elemeleri Play-Off yarı finalinde Türkiye A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak olan Portekiz'in kadrosunda değişiklikler yaşanmaya devam ediyor.
Portekiz'de daha önce Ruben Neves sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmış ve yerine Vitinha kadroya dahil edilmişti.
Covid-19 testi pozitif çıkan Pepe de kadrodan çıkarıldı. Tecrübeli futbolcunun yerine Lille'de forma giyen 21 yaşındaki Tiago Djalo'nun kadroya dahil edildiğini açıklandı.
LOPES'İN YERİNE JOSE SA!
Teknik direktör Fernando Santos, FPF Sağlık ve Performans Birimi tarafından verilen rapor doğrultusunda kaleci Anthony Lopes'i kadrodan çıkartırken, yerine Jose Sa'yı milli takıma davet etti.