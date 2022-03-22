Portekiz'in kadrosunda bir değişiklik daha! Anthony Lopes yerine Jose Sa listeye eklendi

Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılacak son takımların belli olacağı Avrupa Elemeleri Play-Off yarı finalinde Türkiye A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak olan Portekiz 'in kadrosunda değişiklikler yaşanmaya devam ediyor.

Portekiz'de daha önce Ruben Neves sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmış ve yerine Vitinha kadroya dahil edilmişti.