Haberler Futbol Süper Lig'de sezonun geri kalanında o isimlere maç yok! MHK'den flaş karar...

Süper Lig'de sezonun geri kalanında o isimlere maç yok! MHK'den flaş karar...

Merkez Hakem Kurulu, sezonun geri kalan bölümünde Süper Lig ve 1. Lig’de görev yapacak kadrolarını belirledi. Buna göre; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarıldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2022 Salı 15:14 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2022 Salı 15:31
Süper Lig'de sezonun geri kalanında o isimlere maç yok! MHK'den flaş karar...

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkardı. Hem yaş sınırı hem de kulüplerin şikayetlerini göz önünde bulunduran MHK, bu sezonu tamamlayacak hakemleri güncelledi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkartıldı. Özgür Yankaya ise sadece VAR hakemi olarak görev alacak.

SÜPER LİG HAKEMLERİ ŞU ŞEKİLDE:

Yaşar Kemal Uğurlu

Halil Umut Meler

Atilla Karaoğlan

Arda Kardeşler

Erkan Özdamar

Ümit Öztürk

Mete Kalkavan

Ali Şansalan

Sarper Barış Saka

Zorbay Küçük

Yasin Kol

Volkan Bayarslan

Kadir Sağlam

Mustafa Kürşad Filiz

Çağdaş Altay

VAR HAKEMLERİ:

Özgüç Türkalp

Özgür Yankaya

Emre Malok

Erkan Engin

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