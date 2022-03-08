Süper Lig'de sezonun geri kalanında o isimlere maç yok! MHK'den flaş karar...

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkardı. Hem yaş sınırı hem de kulüplerin şikayetlerini göz önünde bulunduran MHK, bu sezonu tamamlayacak hakemleri güncelledi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkartıldı. Özgür Yankaya ise sadece VAR hakemi olarak görev alacak.

SÜPER LİG HAKEMLERİ ŞU ŞEKİLDE:



Yaşar Kemal Uğurlu



Halil Umut Meler



Atilla Karaoğlan



Arda Kardeşler



Erkan Özdamar



Ümit Öztürk



Mete Kalkavan



Ali Şansalan



Sarper Barış Saka



Zorbay Küçük



Yasin Kol



Volkan Bayarslan



Kadir Sağlam



Mustafa Kürşad Filiz



Çağdaş Altay

VAR HAKEMLERİ:



Özgüç Türkalp



Özgür Yankaya



Emre Malok



Erkan Engin