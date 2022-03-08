Ömer Faruk Ünal'dan MHK'nin kararı sonrası A Spor'a flaş açıklama! "4-5 kulüp başkanı..."

Merkez Hakem Kurulu bazı hakemler için flaş karar aldı. Bu karara göre birçok hakem Süper Lig hakem listesinden çıkardı. Spor yazarı Ömer Faruk Ünal, A Spor'a bağlanarak konuyu yorumladı. Ünal, "30 yıldır hakemleri takip ediyorum. İlk kez böyle bir şeyle karşı karşıya kalıyorum. Süper Lig kadrosunda 27 hakem var ve siz 12-13 tanesinin düdüğünü askıya alıyorsunuz. Neye dayanarak bu hamleyi yapıyorsunuz? Elde somut veri olmadan bunu yapamazsınız. Abdülkadir Bitigen yarın Manchester City - Sporting maçının VAR hakemliğini yapacak. 30 yılın en kötü Merkez Hakem Kurulu. Bu tayinleri MHK yapmadı. Bunu 4-5 kulüp başkanı yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK seyirci kaldı. " dedi.