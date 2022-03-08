İşte MHK'nin vermek istediği mesaj! "FIFA ve IFAB'ı tanımam"

Spor yazarı Tahir Kum, MHK'nın verdiği flaş hakem kararının altındaki mesajı açıkladı. A Spor canlı yayınına bağlanan Kum, "Bu olay gençleştirme diyerek geçiştirilemez. Kulüpler Birliği 'Biz gençleri istiyoruz' demişlerdi ancak o kulüpler aynı hakemlere isyan bayrağı çekti. Kulüplerin hakemlere bu kadar karışmaması lazım. TFF buna izin verdi. Kulüplerimiz iyi niyetli değil. Yapılan eylem IFAB'a ve FIFA'ya aykırı bir olay. TFF 'Ben IFAB, FIFA, kitap ve defter tanımam' dedi.