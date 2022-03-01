📺Middlesbrough Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

🔗CANLI SKOR - Middlesbrough-Tottenham maçını takip etmek için tıklayın!
İngiltere FA Cup'ta Middlesbrough sahasında Tottenham'ı ağırlayacak. Mücadelenin kazananı çeyrek finale yükselecek. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor. İşte detaylar...
🔎MIDDLESBROUGH-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Middlesbrough'un sahasında Tottenham'ı ağırlayacağı maç bu akşam TSİ 22.55'te başlayacak ve Tivibu Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
📝MIDDLESBROUGH-TOTTENHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Middlesbrough: Lumley; Dijksteel, Fry, McNair; Jones, Crooks, Howson, Tavernier, Taylor; Balogun, Sporar
Tottenham: Lloris; Sanchez, Dier, Davies; Emerson, Winks, Hojbjerg, Reguilon; Kulusevski, Kane, Son