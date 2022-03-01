Haberler Futbol 📺Middlesbrough Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

📺Middlesbrough Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

İngiltere FA Cup'ta heyecan devam ediyor. Middlesbrough sahasında Premier Lig'in güçlü takımlarından Tottenham'ı ağırlayacak. Kazanan ekip adını çeyrek finale yazdıracak. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Middlesbrough-Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2022 Salı 10:53 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2022 Salı 10:56
📺Middlesbrough Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

🔗CANLI SKOR - Middlesbrough-Tottenham maçını takip etmek için tıklayın!

İngiltere FA Cup'ta Middlesbrough sahasında Tottenham'ı ağırlayacak. Mücadelenin kazananı çeyrek finale yükselecek. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor. İşte detaylar...

🔎MIDDLESBROUGH-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Middlesbrough'un sahasında Tottenham'ı ağırlayacağı maç bu akşam TSİ 22.55'te başlayacak ve Tivibu Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

📝MIDDLESBROUGH-TOTTENHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Middlesbrough: Lumley; Dijksteel, Fry, McNair; Jones, Crooks, Howson, Tavernier, Taylor; Balogun, Sporar

Tottenham: Lloris; Sanchez, Dier, Davies; Emerson, Winks, Hojbjerg, Reguilon; Kulusevski, Kane, Son

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