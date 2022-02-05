Haberler Futbol 📺Senegal Mısır final maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

📺Senegal Mısır final maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Afrika Uluslar Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor... Galatasaray forması giyen Mostafa Mohamed'in takımı Mısır'la, Alanyaspor'da oynayan Famara Diedhiou'lu Senegal kupaya uzanmak için mücadele edecekler. Grubu 6 puanla ikinci sırada bitirerek tur atlayan Mısır, normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten son 16 maçında Fildişi Sahili'ne penaltılarla 5-4 üstünlük sağlamıştı. Çeyrek finalde Fas'ı 2-1 ile geçen Mısır, golsüz biten yarı final mücadelesinde ev sahibi Kamerun'u 3-1 sona eren penaltı atışlarıyla elemişti. B Grubu'nda Zimbabve'yi 1-0 yenen Senegal, Gine ve Malavi ile 0-0 berabere kalarak 5 puan toplamış ve birinci sırada son 16 turuna kalmıştı. Senegal, son 16 turunda Yeşil Burun Adaları'nı 2-0, çeyrek finalde Ekvator Ginesi ve yarı finalde Burkina Faso'yu 3-1 mağlup etmişti. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Senegal Mısır final maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2022 Cumartesi 14:58
📺Senegal Mısır final maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

🔗CANLI SKOR - Senegal-Mısır final maçını takip etmek için tıklayın!

2021 Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal ile Mısır karşı karşıya gelecek. Turnuvanın en başarılı takımı Mısır, 8. şampiyonluk için sahaya çıkacak. 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 ve 2010'da şampiyon olan Mısır, 1962 ve 2017'de finalde yenilmişti. Kupadaki ilk şampiyonluğuna ulaşmayı amaçlayan Senegal ise final oynadığı 2002 ve 2019'da sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı. Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed'le, Alanyasporlu yıldız oyuncu Diedhiou'nun final müsabakasına ilk 11'de başlaması bekleniyor. Futbolseverler maç öncesi, karşılaşmanın yayın bilgilerini aratıyor. İşte merak edilenler...

📺SENEGAL-MISIR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Senegal ile Mısır'ın, Kamerun'un başkenti Yaounde'deki Olembe Stadı'nda karşı karşıya geleceği maç 6 Şubat Pazar günü (yarın) TSİ 22.00'de oynanacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

📋SENEGAL-MISIR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ📋

🔹Senegal: Edouard Mendy; Bouna Sarr, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Saliou Ciss; Cheikhou Kouyate, Nempalys Mendy; Bamba Dieng, Idrissa Gueye, Sadio Mane; Famara Diedhiou.

🔹Mısır: Mohamed Sobhi, Omar Kamal, Ahmed Hegazy, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Fatouh; Ayman Ashraf, Mohamed Elneny, Amr El Solia; Mohamed Salah, Mostafa Mohamed, Trezeguet.

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