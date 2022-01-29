Benfica - Sporting Lizbon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Portekiz Lig Kupası finali

Portekiz Lig Kupası finalinde ülkenin iki dev kulübü Benfica ile Sporting Lizbon kozlarını paylaşacak. Maçın başlamasına saatler kala Benfica ve Sporting Lizbon arasında oynanacak zorlu maçın yayın bilgileri arama motorlarında aratılmaya başlandı.

BENFICA - SPORTING LIZBON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Portekiz Lig Kupası finalinde Benfica ile Sporting Lizbon arasında oynanacak karşılaşma 29 Ocak Cumartesi günü (bugün) TSİ 22.45'te başlayacak. Dr. Magalhaes Pessoa Stadı'nda oynanacak mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.