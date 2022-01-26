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Tarihe geçen maç

Afrika Kupası son 16 turunda Kamerun, Komorlar’ı 2-1 yendi. Maç öncesi izdiham çıktı 6 kişi öldü. Kalecilerden biri sakatlanıp diğeri hastalanınca kaleye sol bek geçti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
Tarihe geçen maç

Kamerun'da devam eden Afrika Kupası son 16 turunda tarihi bir maç geride kaldı. Kamerun'un Komorlar ile yaptığı maç öncesi stadyum çevresinde izdiham çıktı ve 6 taraftar hayatını kaybetti. İki kalecisinden biri sakatlanan, diğeri koronavirüse yakalanan Komorlar, kaleye sol bek Chaker Alhadhur'u geçirdi. Maçın 7. dakikasında Komorlar kaptanı Nadkim Abdou faul sonrası kırmızı kart gördü. 29'da ev sahibi Toko Ekambi ile 1-0 öne geçti. 70'te Aboubakar skoru 2-0 yaptı. Aboubakar, 2000 yılından bu yana, Afrika Uluslar Kupası'nda 6 gol barajına ulaşan ilk oyuncu oldu. 81'de M'changama müthiş bir golle farkı teke düşürdü ancak başka gol olmadı. Sol bek Alhadhur, 6 şutun 4'ünü kurtardı.

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