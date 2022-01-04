Hakemlerde yeni dönem

MHK Hilmi Ok Kış Semineri, Riva'da başladı. 7 Ocak'a kadar devam edecek olan seminere, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma da katıldı.

Başkan Nihat Özdemir seminerde şunları söyledi: "Türk hakemliğinde yeni yılla birlikte, yeni bir dönem başlıyor. Devrim sayılacak bir projeyi hayata geçiriyoruz. Hakemliğimizde bilimsel ve teknoloji kullanımına yeni bir anlayış getiriyoruz. Türk Futbol Hakemliği Çalışma Grubu oluşturduk. Yine hakemliğin dünyadaki en önemli isimlerinden David Elleray ile danışman olarak anlaştık. Komisyonumuzda, iki aydır yeni kurulacak sistem üzerinde yoğun bir şekilde çalışmalarda bulunuyoruz. Bütün başkanlarımız bu toplantılarda, samimi şekilde bu projeye inançlarını ve desteklerini anlatıyorlar."



Riva'daki toplantıyı da hatırlatan Özdemir, "Ziyaretimize gelen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, çok iyi izlenimlerle ayrıldığını, hakem hatalarının olmayacağının müjdesini kamuoyuna anlattı. Bu yolun sonunda; hayal ettiğimiz gibi 'hakemin' en az konuşulduğu bir futbol ortamına kavuşacağız. Türk hakemliği Türk futbolunun odak noktasından çıkacak" dedi. Öte yandan FIFA Kokartını ilk kez alan Zorbay Küçük ile UEFA Elit'e yükselen Halil Umut Meler, kokartlarını törenle aldılar.



YAPAY ZEKA MODELİ



Türk Futbol Hakemliği Çalışma Grubu'nun üzerinde durduğu yapay zeka modeli İspanya'daki hakem atamalarında kullanılıyor. Modelde; hakem atamaları, hakemlerin son iki yıldaki performansının not ortalaması ve hangi maçlarda nasıl performans ortaya koyduğunun detayları yer alıyor.



HYS SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SİSTEM



MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu da TFF'de kurdukları yeni sistemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Gündoğdu, "Hakemlik sistemiyle ilgili tüm verileri TFF çatısı altında toplayarak 'HYS' adını verdiğimiz Hakemlik Yönetim Sistemi'ni oluşturmaya başladık. Bu veri tabanı oluştuktan sonra hangi yönetici gelirse gelsin sürdürülebilir bir sistemi devam ettirecek. Tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi futbolda da sıfır hata neredeyse imkansız. Ancak hatalardan ders çıkarmak, en az hatayla sisteme katkı sunmak temel amacımız" dedi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, ayrıca ikinci yarıda en büyük hedeflerinin, 53 dakika 38 saniye olan topun oyunda kalma süresini artırmak olduğunu sözlerine ekledi.