Son dakika transfer haberleri: Amin Younes için Türkiye iddiası! Frankfurt'tan ayrılıyor

Almanya Bundesliga takımlarından Eintracht Frankfurt'ta kiralık olarak forma giyen Amin Younes'in yeni adresinin Türkiye olabileceği konuşuluyor.
Alman basınından Sky Sport'ta yer alan habere göre Lübnan asıllı Alman orta saha oyuncusunun İtalya ve Türkiye'den bazı kulüplerle görüşme halinde olduğu ifade edilirken yıldız ismin yeni rotasının yakın zamanda netleşeceği bildirildi.
Aynı haberde oyuncunun Bundesliga'dan başka bir takıma gitmesinin ise mümkün olmadığı vurgulandı. Amin Younes, sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın kapısından dönmüştü.