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Son dakika transfer haberleri: Amin Younes için Türkiye iddiası! Frankfurt'tan ayrılıyor

Son dakika transfer haberleri... Alman ekibi Eintracht Frankfurt'ta kiralık olarak forma giyen Lübnan asıllı Alman futbolcu Amin Younes, takımından ayrılıyor. Yıldız ismin, İtalya ya da Türkiye'ye gideceği iddia edildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2021 Cuma 08:17
TUĞÇE ERGİNKOÇ
Son dakika transfer haberleri: Amin Younes için Türkiye iddiası! Frankfurt'tan ayrılıyor

Almanya Bundesliga takımlarından Eintracht Frankfurt'ta kiralık olarak forma giyen Amin Younes'in yeni adresinin Türkiye olabileceği konuşuluyor.

Son dakika transfer haberleri: Amin Younes için Türkiye iddiası! Frankfurt'tan ayrılıyor

Alman basınından Sky Sport'ta yer alan habere göre Lübnan asıllı Alman orta saha oyuncusunun İtalya ve Türkiye'den bazı kulüplerle görüşme halinde olduğu ifade edilirken yıldız ismin yeni rotasının yakın zamanda netleşeceği bildirildi.

Son dakika transfer haberleri: Amin Younes için Türkiye iddiası! Frankfurt'tan ayrılıyor

Aynı haberde oyuncunun Bundesliga'dan başka bir takıma gitmesinin ise mümkün olmadığı vurgulandı. Amin Younes, sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın kapısından dönmüştü.

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