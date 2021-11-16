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Hollanda Norveç 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde son maçların heyecanı yaşandı. A Milli Takım'ımızın yer aldığı G Grubu'nda Hollanda sahasında Norveç'i konuk etti. Zorlu müsabaka ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 84. dakikada Bergwijn ve 90+1. dakikada Depay kaydetti. Bu sonuçla Hollanda 23 puanla gruptan lider olarak çıktı ve Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na direkt katılım hakkı sağladı. Norveç ise grubu 3. sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti. İşte Hollanda - Norveç maçıyla ilgili tüm detaylar ve özet...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2021 Çarşamba 00:38
Hollanda Norveç 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 10. ve son maçında Hollanda ile Norveç kozlarını paylaştı. Feyenoord Stadyumu'nda oynanan müsabakada Fransız hakem François Letexier düdük çaldı.

Zorlu karşılaşmayı 2-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 84. dakikada Bergwijn ve 90+1. dakikada Depay kaydetti.

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Bu sonuçla puanını 23'e yükselten Hollanda G Grubu'nu lider olarak tamamladı ve Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na direkt katılım hakkı sağladı. Norveç ise 18 puanda kalarak turnuvaya veda etti.

İŞTE G GRUBU'NDA OLUŞAN SON PUAN DURUMU
1-Hollanda 23 (Dünya Kupası'na direkt katılım)
2- Türkiye 21 (Play-off)
3- Norveç 18
4- Karadağ 12
5- Letonya 9
6- Cebelitarık 0

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