Hollanda Norveç 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 10. ve son maçında Hollanda ile Norveç kozlarını paylaştı. Feyenoord Stadyumu'nda oynanan müsabakada Fransız hakem François Letexier düdük çaldı.
Zorlu karşılaşmayı 2-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 84. dakikada Bergwijn ve 90+1. dakikada Depay kaydetti.
HOLLANDA DÜNYA KUPASI BİLETİNİ KAPTI!
Bu sonuçla puanını 23'e yükselten Hollanda G Grubu'nu lider olarak tamamladı ve Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na direkt katılım hakkı sağladı. Norveç ise 18 puanda kalarak turnuvaya veda etti.
İŞTE G GRUBU'NDA OLUŞAN SON PUAN DURUMU
1-Hollanda 23 (Dünya Kupası'na direkt katılım)
2- Türkiye 21 (Play-off)
3- Norveç 18
4- Karadağ 12
5- Letonya 9
6- Cebelitarık 0