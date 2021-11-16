Hollanda Norveç 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 10. ve son maçında Hollanda ile Norveç kozlarını paylaştı. Feyenoord Stadyumu'nda oynanan müsabakada Fransız hakem François Letexier düdük çaldı.

Zorlu karşılaşmayı 2-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 84. dakikada Bergwijn ve 90+1. dakikada Depay kaydetti.

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Bu sonuçla puanını 23'e yükselten Hollanda G Grubu'nu lider olarak tamamladı ve Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na direkt katılım hakkı sağladı. Norveç ise 18 puanda kalarak turnuvaya veda etti.



İŞTE G GRUBU'NDA OLUŞAN SON PUAN DURUMU

1-Hollanda 23 (Dünya Kupası'na direkt katılım)

2- Türkiye 21 (Play-off)

3- Norveç 18

4- Karadağ 12

5- Letonya 9

6- Cebelitarık 0