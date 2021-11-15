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San Marino - İngiltere maçı | CANLI

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Son hafta mücadelesinde San Marino ile İngiltere kozlarını paylaşıyor. San Marino - İngiltere maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2021 Pazartesi 22:45 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2021 Pazartesi 22:53
San Marino - İngiltere maçı | CANLI

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Son hafta mücadelesinde San Marino ile İngiltere kozlarını paylaşıyor. San Marino - İngiltere maçının canlı anlatımı haberimizde...

SAN MARİNO - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 22:45'te başlayan San Marino - İngiltere maçı UEFA TV'den canlı yayınlanıyor.

LİDER VE SON SIRA KARŞI KARŞIYA!

Mücadele öncesinde İngiltere 23 puanla grup lider konumunda bulunurken, San Marino ise 0 puanda ve son sırada yer alıyor.

SAN MARİNO - İNGİLTERE İLK 11'LER

San Marino: Benedettini, Fabbri, Rossi, Battistini, Tomassini, Lunadei, Golinucci, Mulanori, D'Addario, Nanni, Hirsch.

İngiltere: Ramsdale, Coady, Mings, Maguire, Trent, Bellingham, Phillips, Saka, Fode, Smith Rowe, Harry Kane

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