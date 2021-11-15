San Marino - İngiltere maçı | CANLI

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Son hafta mücadelesinde San Marino ile İngiltere kozlarını paylaşıyor. San Marino - İngiltere maçının canlı anlatımı haberimizde...
SAN MARİNO - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 22:45'te başlayan San Marino - İngiltere maçı UEFA TV'den canlı yayınlanıyor.
LİDER VE SON SIRA KARŞI KARŞIYA!
Mücadele öncesinde İngiltere 23 puanla grup lider konumunda bulunurken, San Marino ise 0 puanda ve son sırada yer alıyor.
SAN MARİNO - İNGİLTERE İLK 11'LER
San Marino: Benedettini, Fabbri, Rossi, Battistini, Tomassini, Lunadei, Golinucci, Mulanori, D'Addario, Nanni, Hirsch.
İngiltere: Ramsdale, Coady, Mings, Maguire, Trent, Bellingham, Phillips, Saka, Fode, Smith Rowe, Harry Kane