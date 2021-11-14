Alt liglerden haberler (14.11.2021)

UŞAK MUTLAK ZAFER İÇİN

Uşakspor'un teknik direktörü Veli Özdemir, Nazilli Belediyespor maçında sahaya mutlak galibiyet için çıkacaklarını ve takımına güvendiğini söyledi. Zirve yarışını sürdürmek isteyen 16 puana sahip 7'nci Nazilli Belediyespor'un çalıştırıcısı Kadir Kar da kazanacaklarına inandığını dile getirdi.

-Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü başkentte karşılaşacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Isınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda top kapma oyunuyla sürdü. Antrenmanın son bölümünde futbolcular taktik ve gol çalışması ile idmanı tamamladı.

-Bucaspor 1928'de teknik direktör Cihan Erdil, Pazarspor galibiyetinin ardından takımın moral bulduğunu ifade edip "Taraftarımızın desteği ile Amed Sportif maçını da kazasız bitirmek istiyoruz. Seri galibiyetlerle yeniden zirve yarışının içinde olacağız" diye konuştu.

-Ağrılı esnaf, vatandaşlar ve çocuklar Bölgesel Amatör Lig 2. Bölge ve 3. Grup'ta mücadele eden Ağrı Vefa Spor'a destek olmak amacıyla video çekti. Her meslekten vatandaşın yer aldığı videoda "Vefa Spor'a sahip çık" sloganıyla destek verildi.