Türkiye U18 Milli Takım'ımız, Romanya'da düzenlenen hazırlık turnuvasının son maçında Romanya ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Romanya U18 - Türkiye U18 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROMANYA U18 - TÜRKİYE U18 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Romanya U18 - Türkiye U18 maçı 12 Ekim Salı günü saat 17:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

U18 Milli Takımı'nın hazırlık turnuvası aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Emre Bilgin (Beşiktaş A.Ş.), Talha Yakın (Bursaspor), Kaan Çinkaya (MKE Ankaragücü)



Defans: İlker Akar (Altınordu), Ahmet Enes Akkan (Gençlerbirliği), Emir Ortakaya (Fenerbahçe A.Ş.), Ahmet Buğra Güven (Fenerbahçe A.Ş.), Emir Tintiş (Galatasaray A.Ş.), Ersin Yılmaz (Galatasaray A.Ş.), Eren Tunalı (Bursaspor), Serkan Emrecan Terzi (Beşiktaş A.Ş.)



Orta Saha: Necati Bilgiç (Beşiktaş A.Ş.), Emirhan İlkhan (Beşiktaş A.Ş.), Buğra Çağlıyan (Eskişehirspor), Ahmet Karademir (İttifak Holding Konyaspor), Mevlüt Han Ekelik (Fraport TAV Antalyaspor), Ulusoy Mert Kabasakal (Gençlerbirliği), Yiğit Kerem (Manisa FK)



Forvet: Adem Metin Türk (Bodrumspor A.Ş.), Habib Biçer (Bodrumspor A.Ş.), Melih Bostan (Fenerbahçe A.Ş.), Ali Kılıç (Yılport Samsunspor)