Fransa Finlandiya: 2-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

Dünya Kupası Elemeleri D Grubu 6. maçında Fransa ile Finlandiya karşı karşıya geldi.

Groupama Stadı'nda oynanan maçı Fransa 2-0 kazanarak 3 puanı alan taraf oldu.

Mücadelenin 25. dakikasında Griezmann'ın golüyle Fransa öne geçen taraf oldu ve ilk yarı 1-0'lık Fransa üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Fransa, 53. dakikada yeniden Griezmann ile skoru 2-0 yaptı. Kalan dakikalarda oyunun hakimiyetini bırakmayan Fransa maçı 2-0 kazanmayı başardı.

Bu sonucun ardından Fransa 12 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Finlandiya ise 5 puanda kaldı.