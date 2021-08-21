Alt liglerden haberler (21.08.2021)

MANİSA'DAN TARAFTARA ÇAĞRI

TFF 1. Lig'de ilk maçında İstanbulspor'u deplasmanda 4-3 yenen Manisa FK, bu ligdeki tarihinin ilk iç saha maçında yarın Ege derbisinde Denizlispor'u ağırlayacak. Sezonun ilk bölümünde iç saha maçlarını Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynayacak siyah-beyazlılar, taraftarlarına destek çağrısında bulundu. Taraftarların ulaşımı için kent merkezinden Akhisar'a özel otobüsler kaldırılacak.

SERHAN FETHİYE'DE

TFF 3. Lig 3. Grup'un iddialı takımlarından Fethiyespor, son olarak 3. Lig'de Çarşambaspor'da forma giyen forvet Serhan Yılmaz'ı kadrosuna kattı. 26 yaşındaki genç santrfor, geçtiğimiz sezon Çarşambaspor formasıyla ligde 10 kez ağları havalandırdı.

BAN-BAN HAZIR KITA

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, yarın Menemen maçını kazanmak istediklerini söyledi. Gürsel, "Denizli'yi 2-0 yenerek büyük moralle döndük. Uzun bir aradan sonra sahamızda seyircimizle buluşup, Menemen karşısına galibiyet için çıkacağız" diye iddialı konuştu.

ALTINORDU İDDİALI

Sezona Keçiörengücü deplasmanındaki 1-1'lik beraberlikle başlayan Altınordu, bugün evinde Tuzla'yı ağırlayacak. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Evimizde ilk maçımıza çıkacağız, heyecanlıyız. Kazanmak istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

GENÇLERBİRLİĞİ HIRSLI

Evinde Eyüp'e yenilen Gençlerbirliği, bugün deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Eyüp mağlubiyetini Adana'da telafi etmek isteyen kırmızı-siyahlılarda, futbolcuların hırslı görüntüsü teknik heyeti sevindirdi.