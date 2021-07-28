Alt liglerden haberler (28.07.2021)

'REKABET İÇİN HAZIRIM'

Samsun'un yeni transferi Semih Altıkulaç, iddialı konuştu. Tecrübeli orta saha oyuncusu, forma rekabetine hazır olduğunu ve takıma fayda sağlamak için elinden geleni yapacağını söyledi. Altıkulaç, güzel bir ortam bulduğunu da kaydetti.

ADANA'DA UÇAR BİTTİ GİBİ

Adanaspor, defansa takviye için düğmeye bastı. Uzun yıllar Başakşehir'de forma giyen Uğur Uçar, takımın yeni hedefleri arasında. Turuncu beyazlılar, boşta olan tecrübeli sağ bek Uğur Uçar ile büyük ölçüde anlaştı. Son detaylar görüşülüyor.

'SÜPER LİG'E DÖNECEĞİZ'

Gençlerbirliği teknik direktörü Metin Diyadin, takımı yeniden Süper Lig'e çıkaracaklarına inandıklarını söyledi. Diyadin, "Köklü bir kulübüz. Uzun yıllar Süper Lig'deydik. Asıl yerimize döneceğiz" dedi.

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Menemenspor, Kenyalı forvet İsmael Dunga'nın peşine düştü. Sarı-lacivertli kurmaylar, boşta olan 28 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temasa geçti.

2. Lig ekibi Şanlıurfaspor, 2 transfer birden yaptı. Güneydoğu temsilcisi, Galatasaray'dan Ferhan Evren ve Sakaryaspor'dan Caner Koca ile anlaşmaya vardı.

2. Lig'de mücadele eden Tekirdağ'ın profesyonel liglerdeki tek temsilcisi Ergene Velimeşespor'da olağanüstü genel kurulda seçilen yeni yönetim görev dağılımında yeni başkanı Serkan Bezgin oldu.

TFF 3. Lig'de teknik direktörünü belirledikten sonra transfer harekatına başlayan Bergama, Altay'dan orta saha oyuncusu Murat Berkan Demir'i kiraladı.