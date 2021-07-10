Alt liglerden haberler (10.07.2021)

LUA LUA GENÇLER'DE

G.Birlıği, son olarak İngiltere Championship ekibi Luton'da forma giyen kanat oyuncusu Kazenga Lua Lua'yı kadrosuna kattı. Sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki Demokratik Kongolu'nun bonservisi elinde bulunuyordu. Kariyerinde 317 karşılaşmada 31 gol, 41 asistlik performans gösteren Kazenga, daha önce ülkemizde oynayan Lomana LuaLua'nın da kardeşi.

BURAK FETHİYE'DE

Mİsli.com 3. Lig'de şampiyonluk hedefiyle iddialı bir kadro oluşturmaya çalışan Fethiyespor, Tuzlaspor'dan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak Başkaya ile anlaştı. Genç futbolcu geçen sezon kiralık olarak Diyarbekirspor'da görev yaptı.

KAF-KAF ÇÖZÜYOR

Beş yıldır süren transfer yasağını borçlu olduğu isimlerden muvafakatname alarak kaldırmaya çalışan Karşıyaka, 5 isimle daha anlaştı. Yeşil-kırmızılılarda Aykut Kıratlı, Mehmet Eren Boyraz, Mehmet Yiğit, Onur Okan ve Rıdvan Şimşek, yönetime imza verdi.

HUGO BREZİLYA'DA

Altı yıldır ülkemizde forma giyen Hugo Rodallega, Brezilya Ligi ekibi Bahia ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Akhisarspor, Trabzonspor ve Denizlispor'da 190 kez Süper Lig karşılaşmasına çıkan 35 yaşındaki Kolombiyalı, 69 gol ve 11 asistlik performans gösterdi.

YARENLER'DE ÇİFTE İMZA

Sezona iddialı hazırlanan Boluspor, iki transfere imza attırdı. Kırmızı- beyazlılar, geçen sezon Eskişehirspor forması giyen orta saha Talha Erdoğan (21) ile 3 yıllık, bonservisi Trabzonspor'un elinde olan defans oyuncusu Abdurrahim Dursun (22) ile de 1 yıllık sözleşme imzaladı.

UŞAK'TAN ŞOV

Misli.com 2. Lig ekibi Uşakspor, transferde haraketli günler yaşıyor. Ege temsilcisi, iç transferde 20 yaşındaki kaleci İbrahim Bağcı'yla 2 yıllık sözleşme yenilerken, dış transferde ise Akhisarspor'dan orta saha Onurcan Güler'i (26) kadrosuna kattı.