Son dakika spor haberi: Arjantin Futbol Federasyonu'ndan Ankara paylaşımı! Lionel Messi...

Arjantin Futbol Federasyonu, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi'nin fotoğrafını kullanarak bir paylaşım yaptı. Paylaşıma "Ankara" notu düşüldü.



Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı ve Barcelona'nın yıldız ismi Messi ile ilgili sosyal medya paylaşımlarında kendisine "goat" dendiği ve keçi emojisi paylaşıldığı biliniyor.

Ankara'nın keçisi meşhurdur. Messi için de lakap olarak 'keçi' (goat) ifadesi kullanılıyor.

İngilizcede "keçi" anlamına gelen bu kelime, aynı zamanda "greatest of all time"ın kısaltması, yani "tüm zamanların en iyisi" demek.



Barcelona Türkiye resmi hesabı da gönderiyi paylaşarak "Messi" notuyla beraber Türk bayrağı emojisi kullanınca, sosyal medyada taraftarlar "Ankara" paylaşımını, Ankara keçisi ile ilişkilendirdi.

src="https://www.cumhuriyet.com.tr/Archive/2021/6/29/130934261-barcelonatr.jpg">Bu paylaşımların ardından TFF 1.Lig ekiplerinden Ankaragücü de, sosyal medya paylaşımıyla akımı sürdürdü.