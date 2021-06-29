Haberler Futbol Son dakika spor haberi: Arjantin Futbol Federasyonu'ndan Ankara paylaşımı! Lionel Messi...

Son dakika spor haberi: Arjantin Futbol Federasyonu'ndan Ankara paylaşımı! Lionel Messi...

Son dakika spor haberi: Arjantin Futbol Federasyonu, sosyal medya paylaşımlarında kendisine "goat" dendiği ve keçi emojisi paylaşıldığı bilinen yıldız oyuncu Lionel Messi ile ilgili bir paylaşım yaptı. Paylaşıma, "Ankara" notu düşüldü. İşte o paylaşım...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2021 Salı 16:12
Son dakika spor haberi: Arjantin Futbol Federasyonu'ndan Ankara paylaşımı! Lionel Messi...

Arjantin Futbol Federasyonu, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi'nin fotoğrafını kullanarak bir paylaşım yaptı. Paylaşıma "Ankara" notu düşüldü.

Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı ve Barcelona'nın yıldız ismi Messi ile ilgili sosyal medya paylaşımlarında kendisine "goat" dendiği ve keçi emojisi paylaşıldığı biliniyor.

Ankara'nın keçisi meşhurdur. Messi için de lakap olarak 'keçi' (goat) ifadesi kullanılıyor.

İngilizcede "keçi" anlamına gelen bu kelime, aynı zamanda "greatest of all time"ın kısaltması, yani "tüm zamanların en iyisi" demek.

Barcelona Türkiye resmi hesabı da gönderiyi paylaşarak "Messi" notuyla beraber Türk bayrağı emojisi kullanınca, sosyal medyada taraftarlar "Ankara" paylaşımını, Ankara keçisi ile ilişkilendirdi.

<p>Barcelona Türkiye resmi hesabı da gönderiyi paylaşarak

" src="https://www.cumhuriyet.com.tr/Archive/2021/6/29/130934261-barcelonatr.jpg">

Bu paylaşımların ardından TFF 1.Lig ekiplerinden Ankaragücü de, sosyal medya paylaşımıyla akımı sürdürdü.

Resim

SON DAKİKA