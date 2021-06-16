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Sincan şov yaptı

’de Sincan Belediye, ikinci hafta maçında Ankara D.S.İ’yi 3-0 yendi. Golleri , ve kaydetti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Sincan şov yaptı

Geçen sezon 'ni namağlup şampiyon tamamlayıp 'e yükselen fırtına gibi esiyor. 2. haftada Ankara D.S.İ ile Yenimahalle Hasan Doğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelen Sincan Belediyespor maçı 3-0 kazanmayı başardı. Goller , ve 'den geldi. Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan heyecan dolu karşılaşmayı tribünden takip etti. Liderliğe yükselen Sincan Belediye, 20 Haziran Pazar günü Ankara T.K.İ Spor ile karşılaşacak.

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