Sincan şov yaptı

Geçen sezon Ankara Süper Amatör Ligi'ni namağlup şampiyon tamamlayıp Bölgesel Amatör Lig'e yükselen Sincan Belediyespor fırtına gibi esiyor. 2. haftada Ankara D.S.İ ile Yenimahalle Hasan Doğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelen Sincan Belediyespor maçı 3-0 kazanmayı başardı. Goller Arda Karademir, Emir Özbilen ve Enver Can Gürbüz'den geldi. Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan heyecan dolu karşılaşmayı tribünden takip etti. Liderliğe yükselen Sincan Belediye, 20 Haziran Pazar günü Ankara T.K.İ Spor ile karşılaşacak.