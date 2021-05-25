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Alt liglerden haberler (25.05.2021)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 06:50
Alt liglerden haberler (25.05.2021)

SELÇUK İNAN ADANASPOR'A
TFF 1. Lig'de bu sezon üst sıraları hedefleyen yatırımı genç hocaya yapmak istiyor. Liste kabarık. Bir isim ise özellikle dikkat çekiyor. Stajını 'in yanında tamamlayan 'ın Adanaspor'un radarında olduğu iddia edildi. İnan'ın da 1. teknik adamlık görevine sıcak baktığı kaydedildi.

KISA...KISA
gelecek yıl şampiyon olacak kadroyu kurmak için kolları erkenden sıvadı. Timsahların hedefinde geçen sezon Adanaspor forması giyen 26 yaşındaki hücum oyuncusu Ognjen Ozegovic var.

Timsahlarda gollerine devam ediyor. . Lig'de bu sezon 4 defa ağları sarsan 18 yaşındaki hücum oyuncusu, U-19 Ligi'nde de fileleri havalandırmayı sürdürüyor. Burada 4 gol daha kaydetti.

'e yükselme mücadelesi veren bu sezon yine genç oyuncularıyla dikkat çekti. 18 yaşındaki 29 maçta 14 golle parladı. 17 yaşındaki de bu sezon adından sıkça söz ettirdi.

TFF 1. Lig'de son 3 sezonun gol kralı Paixao, ile bir büyük başarı daha elde etmek istiyor. Paixao "Buraya kadar çok iyi geldik. Şimdi önümüzde 1 maç kaldı. Süper Lig'i çok istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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