Alt liglerden haberler (25.05.2021)

SELÇUK İNAN ADANASPOR'A

TFF 1. Lig'de bu sezon üst sıraları hedefleyen Adanaspor yatırımı genç hocaya yapmak istiyor. Liste kabarık. Bir isim ise özellikle dikkat çekiyor. Stajını Fatih Terim'in yanında tamamlayan Selçuk İnan'ın Adanaspor'un radarında olduğu iddia edildi. İnan'ın da 1. teknik adamlık görevine sıcak baktığı kaydedildi.

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Bursaspor gelecek yıl şampiyon olacak kadroyu kurmak için kolları erkenden sıvadı. Timsahların hedefinde geçen sezon Adanaspor forması giyen 26 yaşındaki hücum oyuncusu Ognjen Ozegovic var.



Timsahlarda Eren Güler gollerine devam ediyor. TFF 1. Lig'de bu sezon 4 defa ağları sarsan 18 yaşındaki hücum oyuncusu, U-19 Ligi'nde de fileleri havalandırmayı sürdürüyor. Burada 4 gol daha kaydetti.



Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Altınordu bu sezon yine genç oyuncularıyla dikkat çekti. 18 yaşındaki Enis Destan 29 maçta 14 golle parladı. 17 yaşındaki Burak İnce de bu sezon adından sıkça söz ettirdi.



TFF 1. Lig'de son 3 sezonun gol kralı Paixao, Altay ile bir büyük başarı daha elde etmek istiyor. Paixao "Buraya kadar çok iyi geldik. Şimdi önümüzde 1 maç kaldı. Süper Lig'i çok istiyoruz" ifadelerini kullandı.