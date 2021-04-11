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Şehit 'in oğlu milli takımda

'de 5 Ocak 2017 tarihinde kahramanca şehit düşen polis memuru 'in altyapısında futbol oynayan oğlu , 'na seçildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 11:35
Şehit Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay milli takımda

'de 5 Ocak 2017'de PKK tarafından önünde gerçekleştirilmek istenen terör saldırısında büyük bir felaketi önleyerek kahramanca şehit düşen polis memuru 'in altyapısında futbol oynayan oğlu , 'na seçilmenin mutluluğunu yaşıyor. Daha önce 'na davet edilen ve takımının kaptanlığını üstlenen 15 yaşındaki , ikinci kez ay-yıldızlı formayı terletecek.

'nden yapılan açıklamada, "U16 Milli Takımımızın 12-21 Nisan 2021 tarihleri arasında 'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosuna davet edilen altyapı oyuncumuz Burak Tolunay Sekin'e güveniyor ve yürekten başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.



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