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Dünya Kupası Elemeleri'ndeki - maçı ertelendi!

, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Elemeleri'nde ile arasındaki karşılaşma ertelendi. Cayman Adaları Futbol Federasyonunun, milli futbolcuların yaptırdığı yeni tip corona virüs (Covid-19) test sonuçlarını zamanında göndermemesi nedeniyle maçın ertelendiği belirtildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 00:01
Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Cayman Adaları - Kanada maçı ertelendi!

, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Elemeleri'nde ile arasındaki karşılaşma ertelendi.

'dan yapılan açıklamaya göre, iki takım arasında bugün oynanması gereken karşılaşma, Cayman Adaları Futbol Federasyonunun, milli futbolcuların yaptırdığı yeni tip corona virüs (Covid-19) test sonuçlarını zamanında göndermemesi nedeniyle ertelendi.

Gerekli belgelerin FIFA'ya ulaşması halinde 'ta forma giyen 'in kadrosunda yer aldığı Kanada ile Cayman Adaları arasındaki maç, 30 Mart Salı günü 'nin kentindeki 'nda TSİ 01.00'de yapılacak.

Beşiktaş'ın diğer Kanadalı yıldız oyuncusu ise takımının ile oynadığı maçın ardından 'a dönmüştü.



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