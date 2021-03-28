Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Cayman Adaları - Kanada maçı ertelendi!

FIFA Dünya Kupası Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Elemeleri'nde Cayman Adaları ile Kanada arasındaki karşılaşma ertelendi.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, iki takım arasında bugün oynanması gereken karşılaşma, Cayman Adaları Futbol Federasyonunun, milli futbolcuların yaptırdığı yeni tip corona virüs (Covid-19) test sonuçlarını zamanında göndermemesi nedeniyle ertelendi.

Gerekli belgelerin FIFA'ya ulaşması halinde Beşiktaş'ta forma giyen Cyle Larin'in kadrosunda yer aldığı Kanada ile Cayman Adaları arasındaki maç, 30 Mart Salı günü ABD'nin Florida kentindeki IMG Akademisi Stadı'nda TSİ 01.00'de yapılacak.

Beşiktaş'ın diğer Kanadalı yıldız oyuncusu Atiba Hutchinson ise takımının Bermuda ile oynadığı maçın ardından İstanbul'a dönmüştü.