Haberler Futbol Son dakika spor haberleri | Ali Palabıyık İtalya - Kuzey İrlanda maçını yönetecek!

Son dakika spor haberleri | - maçını yönetecek!

Dünya Kupası Elemeleri'nde C grubu maçında ile karşı karşıya gelecek. 25 Mart Perşembe günü oynanacak karşılaşmayı hakem yönetecek.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 13:28
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