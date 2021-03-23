FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, İtalya ile Kuzey İrlanda takımları arasında 25 Mart Perşembe günü oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri C Grubu karşılaşmasını yönetecek.
İtalya'nın Parma şehrindeki Ennio Tardini Stadyumu'nda saat 22.45'te başlayacak maçta, Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Halis Özkahya olacak.
FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, İtalya ile Kuzey İrlanda takımları arasında 25 Mart Perşembe günü oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri C Grubu karşılaşmasını yönetecek.