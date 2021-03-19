Haberler Futbol UEFA Avrupa Ligi maçlarının ardından Türkiye bir basamak daha düştü

maçlarının ardından bir basamak daha düştü

'nde son 16 turu dün akşam oynanan karşılaşmaların ardından son buldu. Ülke sıralamasında en yakın rakibimiz olan 'nın temsilcisi deplasmanda ile karşı karşıya geldi. sahadan 2-0 galip ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Çekya ekibinin bu galibiyetiyle UEFA sıramasında bir basamak daha geriye düştü. İşte güncel sıralama...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 09:15
UEFA Avrupa Ligi maçlarının ardından Türkiye bir basamak daha düştü

Ülke puanı sıralamasında en yakın rakibimiz 'nın temsilcisi , İskoç takımı 'ı yendi.

UEFA Avrupa Ligi maçlarının ardından Türkiye bir basamak daha düştü

Böylelikle , 'yi geçti ve ülkemiz 1 basamak daha geriledi. Bu sonuçla birlikte Türkiye, önümüzdeki sezon ülke puanı sıralamasına 18. sıradan başlamak durumunda kaldı.

UEFA Avrupa Ligi maçlarının ardından Türkiye bir basamak daha düştü

Ülke puanı sıralamasında 2019'a girilirken 10., 2020'ye girilirken 11., 2021'e girilirken ise 13. sırada yer alıyordu. Böylelikle ülkemizin Avrupa kupalarına gönderdiği temsilcilerinin son yıllarda üst üste aldığı başarısız sonuçlar sıralamada bir adım daha düştüğümüz gerçeğini ortaya çıkardı.

UEFA Avrupa Ligi maçlarının ardından Türkiye bir basamak daha düştü

Öte yandan sıralamada 'den çok daha düşük bütçeli ligler olan , Hırvatistan, Güney Kıbrıs, Sırbistan ligleri önümüzdeki sezon ülke puanı konusunda ülkemizden daha avantajlı konumda sezona start verecek.

UEFA Avrupa Ligi maçlarının ardından Türkiye bir basamak daha düştü

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Sıralamanın güncel halinde 18. sırada bulunan bu puanlar nedeniyle 2022-2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderemeyecek ve 1 takım eleme oynamak zorunda kalacak. 'ne ise takım gönderemeyeceğiz ve 3 takımımız yeni başlayacak Konferans liginde yer alabilecek.

UEFA Avrupa Ligi maçlarının ardından Türkiye bir basamak daha düştü

Bu durumun düzelmesi için ise Türk takımları, önümüzdeki sezon ilk 15'ya adım atmak için ülke puanını yükseltecek galibiyetler almak zorunda kalacak.

UEFA Avrupa Ligi maçlarının ardından Türkiye bir basamak daha düştü

İlk 15 e girmemiz durumunda ise 2 takımımız Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak, 1 takımımız da bileti alabilecek. Şampiyonlar ligine doğrudan katılım için gereken ilk 10 sıra ise artık bizim için hayal gibi...

UEFA Avrupa Ligi maçlarının ardından Türkiye bir basamak daha düştü

2020-2021 sezonunun güncel ülke puanı sıralaması

İngiltere 80.784

UEFA Avrupa Ligi maçlarının ardından Türkiye bir basamak daha düştü

İspanya 75.570

UEFA Avrupa Ligi maçlarının ardından Türkiye bir basamak daha düştü

İtalya 60.331

UEFA Avrupa Ligi maçlarının ardından Türkiye bir basamak daha düştü

Almanya 58.173

UEFA Avrupa Ligi maçlarının ardından Türkiye bir basamak daha düştü

Fransa 41.165

UEFA Avrupa Ligi maçlarının ardından Türkiye bir basamak daha düştü

Portekiz 40.066

UEFA Avrupa Ligi maçlarının ardından Türkiye bir basamak daha düştü

Hollanda 29.90

UEFA Avrupa Ligi maçlarının ardından Türkiye bir basamak daha düştü

Rusya 29.182

UEFA Avrupa Ligi maçlarının ardından Türkiye bir basamak daha düştü

İskoçya 29.000

UEFA Avrupa Ligi maçlarının ardından Türkiye bir basamak daha düştü

Avusturya 28.450

UEFA Avrupa Ligi maçlarının ardından Türkiye bir basamak daha düştü

Ukrayna 27.600

UEFA Avrupa Ligi maçlarının ardından Türkiye bir basamak daha düştü

Belçika 24.000

UEFA Avrupa Ligi maçlarının ardından Türkiye bir basamak daha düştü

Sırbistan 23.875

UEFA Avrupa Ligi maçlarının ardından Türkiye bir basamak daha düştü

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 22.250

UEFA Avrupa Ligi maçlarının ardından Türkiye bir basamak daha düştü

İsviçre 21.925

UEFA Avrupa Ligi maçlarının ardından Türkiye bir basamak daha düştü

Hırvatistan 21.150

UEFA Avrupa Ligi maçlarının ardından Türkiye bir basamak daha düştü

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