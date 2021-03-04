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Son dakika spor haberi: Prof. Dr. 'dan - maçı sonrası ve 'a tepki

Son dakika spor haberi: Başkanı Prof. Dr. , - maçı sonrası sunucusu 'in Twitter'da yayınladığı ankete, "Yıllardır aynı pozisyona penaltı çalınırken hiç kimsenin sesi çıkmadı. Galatasaray aleyhine olunca niye penaltı verildi denmesi en hafif deyimiyle ayıp oluyor" sözleriyle tepki gösterdi. (GS spor haberi)

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 11:49
Son dakika spor haberi: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Ankaragücü-Galatasaray maçı sonrası Ersin Düzen ve Ayhan Akman'a tepki

'in 28. haftasında , deplasmanda karşı karşıya geldiği 'ne 2-1 mağlup olarak zirve yarışında kritik bir puan kaybı yaşadı. Müsabakada aleyhlerine bir penaltı ve kırmızı kart verilen sarı-kırmızılı takımda yöneticiler, teknik direktör ve futbolcular mücadele sonrası hakem ve VAR'da görev yapan 'a sert tepki gösterdiler.

Galatasaray'ın mağlup olduğu mücadelenin pozisyonları spor programlarında da sıkça tartışıldı. sunucusu de konuyla ilgili Twitter üzerinden Ankaragücü'ne verilen penaltının doğru olup olmadığına ilişkin bir anket yaptı. Bunun üzerine Başkanı Prof. Dr. , "Yıllardır aynı pozisyona penaltı çalınırken hiç kimsenin sesi çıkmadı. Galatasaray aleyhine olunca niye penaltı verildi denmesi en hafif deyimiyle ayıp oluyor" yazarak tepki gösterdi.

Ceyhan ayrıca, Galatasaray'ın eski futbolcusu ve yorumcu 'ın programdaki yorumlarına, " maçlarında hiç Galatasaray maçlarıyla kıyaslama yaptığınız oldu mu? Neden Galatasaray maçında Fenerbahçe maçıyla ilgili kıyaslama yapılıyor? Ayhan beyin Galatasaray'ı haklı çıkarmak için gösterdiği çabayı takdirle karşıladım" şeklinde yanıt verdi.



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