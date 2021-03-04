Son dakika spor haberi: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Ankaragücü-Galatasaray maçı sonrası Ersin Düzen ve Ayhan Akman'a tepki

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşı karşıya geldiği Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olarak zirve yarışında kritik bir puan kaybı yaşadı. Müsabakada aleyhlerine bir penaltı ve kırmızı kart verilen sarı-kırmızılı takımda yöneticiler, teknik direktör Fatih Terim ve futbolcular mücadele sonrası hakem Halil Umut Meler ve VAR'da görev yapan Cüneyt Çakır'a sert tepki gösterdiler.

Galatasaray'ın mağlup olduğu mücadelenin pozisyonları spor programlarında da sıkça tartışıldı. TRT Spor sunucusu Ersin Düzen de konuyla ilgili Twitter üzerinden Ankaragücü'ne verilen penaltının doğru olup olmadığına ilişkin bir anket yaptı. Bunun üzerine Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Yıllardır aynı pozisyona penaltı çalınırken hiç kimsenin sesi çıkmadı. Galatasaray aleyhine olunca niye penaltı verildi denmesi en hafif deyimiyle ayıp oluyor" yazarak tepki gösterdi.

Ceyhan ayrıca, Galatasaray'ın eski futbolcusu ve yorumcu Ayhan Akman'ın programdaki yorumlarına, "Fenerbahçe maçlarında hiç Galatasaray maçlarıyla kıyaslama yaptığınız oldu mu? Neden Galatasaray maçında Fenerbahçe maçıyla ilgili kıyaslama yapılıyor? Ayhan beyin Galatasaray'ı haklı çıkarmak için gösterdiği çabayı takdirle karşıladım" şeklinde yanıt verdi.







