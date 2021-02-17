Özcan Arkoç 81 yaşında hayatını kaybetti!

Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları da giyen Türk Futbolunun efsane kalecilerinden Özcan Arkoç, 81 yaşında vefat etti. Futbol kariyerine 1954 yılında Vefaspor'da başlayan Arkoç, sırasıyla Fenerbahçe, Beşiktaş, Avusturya Wien ve Hamburg formaları giymişti.

Tekirdağ doğumlu olan Arkoç, 1974 yılında kariyerini Hamburg kulübünde noktalamıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan paylaşılan taziye mesajında, şu ifadeler yer aldı:

"A Milli Takımımız ve Türk futbolunun efsane kalecilerinden Özcan Arkoç'un Almanya'da vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

9'u A Milli olmak üzere toplam 28 maçta Ay-Yıldızlı formayı giyen Özcan Arkoç, ülkemizde Vefa, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerinde oynadı. Avusturya temsilcisi Austria Wien'in ardından Almanya'nın Hamburg takımının forması giyen Arkoç, uzun yıllar ülkemizi Avrupa'da temsil etti ve Hamburg kulübünün teknik direktörlüğünü de yaptı.

Merhum Özcan Arkoç'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, yakınları ve futbol camiasına başsağlığı dileriz."