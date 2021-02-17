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81 yaşında hayatını kaybetti!

ve Türk futbolunun efsane kalecilerinden 81 yaşında hayatını kaybetti. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 17:29 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 17:30
Özcan Arkoç 81 yaşında hayatını kaybetti!

ve formaları da giyen Türk Futbolunun efsane kalecilerinden , 81 yaşında vefat etti. Futbol kariyerine 1954 yılında 'da başlayan Arkoç, sırasıyla Fenerbahçe, Beşiktaş, ve formaları giymişti.

doğumlu olan Arkoç, 1974 yılında kariyerini Hamburg kulübünde noktalamıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan paylaşılan taziye mesajında, şu ifadeler yer aldı:

"A Milli Takımımız ve Türk futbolunun efsane kalecilerinden Özcan Arkoç'un Almanya'da vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

9'u A Milli olmak üzere toplam 28 maçta Ay-Yıldızlı formayı giyen Özcan Arkoç, ülkemizde Vefa, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerinde oynadı. Avusturya temsilcisi Austria Wien'in ardından Almanya'nın Hamburg takımının forması giyen Arkoç, uzun yıllar ülkemizi Avrupa'da temsil etti ve Hamburg kulübünün teknik direktörlüğünü de yaptı.

Merhum Özcan Arkoç'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, yakınları ve futbol camiasına başsağlığı dileriz."

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