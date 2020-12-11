Yılmaz Vural: Teşekkürler Erdoğan

İstanbul'da corona virüsü tedavisi gören tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, sevenlerinin duaları sayesinde yaşama tutunduğunu söyledi. Yoğun bakımdan çıkarak servise alınan Vural, "Başta Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayip Erdoğan beyefendiye, kulüp başkanlarına ve futbolun hem içinde olan hem de olmadan bana destek veren, dualarıyla destek olan özel insanlara teşekkür ediyorum. Yaşamam için ettikleri dualar benim yaşama tutunmamı sağladı. İnsan böyle zamanlarda sağlığın, hayatın ve sevdiklerinin kıymetini daha iyi anlıyor. Umarım herkes sağlığına kavuşur" ifadelerini kullandı.