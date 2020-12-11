Haberler Futbol Yılmaz Vural: Teşekkürler Erdoğan

: Teşekkürler Erdoğan

, insanların duasıyla çıktığını söyledi. Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere destek verenlere teşekkür etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 21:44 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 06:50
Yılmaz Vural: Teşekkürler Erdoğan

'da corona virüsü tedavisi gören tecrübeli , sevenlerinin duaları sayesinde yaşama tutunduğunu söyledi. çıkarak servise alınan Vural, "Başta Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayip Erdoğan beyefendiye, kulüp başkanlarına ve futbolun hem içinde olan hem de olmadan bana destek veren, dualarıyla destek olan özel insanlara teşekkür ediyorum. Yaşamam için ettikleri dualar benim yaşama tutunmamı sağladı. İnsan böyle zamanlarda sağlığın, hayatın ve sevdiklerinin kıymetini daha iyi anlıyor. Umarım herkes sağlığına kavuşur" ifadelerini kullandı.

BİZE ULAŞIN