Bir futbol efsanesi daha hayatını kaybetti: Paolo Rossi

İtalya'nın kazandığı 1982 FIFA Dünya Kupası'na damga vuran eski futbolcu Paolo Rossi, 64 yaşında hayatını kaybetti. Rossi'nin eşi Cappelletti Federica, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gören efsane İtalyan futbolcunun yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ülkesinin Juventus ve Milan gibi önde gelen kulüplerinde forma giyen Rossi, İspanya'da düzenlenen 1982 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla hafızalara kazınmıştı. Rossi, 1982 yılından itibaren yılın futbolcusuna verilmeye başlanan "Altın Top" ödülünün de ilk sahibi olmuştu. İtalya Milli Takımı'nın 1982'de yaşadığı 44 yıl sonra gelen Dünya Kupası şampiyonluğunun mimarı olan Rossi'nin ülke futbolunda özel bir yeri bulunuyor.

ŞİKE SKANDALINA KARIŞTI

Paolo Rossi, kariyerinin tamamını ülkesinde geçirdi. "Gök Mavili" milli formanın simge isimlerinden biri olarak hatırlanan İtalyan forvet, 1982 FIFA Dünya Kupası'nı kazandırırken turnuvada en iyi 11'e seçilip Altın Top ve Altın Ayakkabı ödüllerini de kazandı. Futbol kariyerine İtalyan devi Juventus'ta başlayan Rossi, ilk yıllarında sakatlıkların da etkisiyle beklenen performansı gösteremedi. Daha sonra Como, Vicenza ve Perugia'da görev alan İtalyan forvet, 1981'de Juventus'a döndü. Siyah-beyazlı formayla kariyerinin zirvesine çıkan Paolo Rossi, birçok kupa sevinci yaşadı. Rossi, Michel Platini ve Zbigniew Boniek gibi yıldızların da yer aldığı Juventus'ta iki lig, birer İtalya Kupası, Avrupa Kupa Galipleri Kupası, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Süper Kupa zaferleri elde etti.

SADECE İTALYA'DA OYNADI

Paolo Rossi, 1980'de Milan ve Lazio'nun küme düşürülmesine neden olan şike skandalı (Totonero) nedeniyle 3 yıl futboldan men cezası aldı. Rossi, bu ceza sebebiyle 1980 Avrupa Şampiyonası'nda İtalya Milli Takımı forması giyemedi. Daha sonra cezası 2 yıla düşürülen Rossi, böylece yıldızlaşacağı 1982 Dünya Kupası'nda boy gösterme fırsatı yakaladı.