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'nun Santos macerası kısa sürdü! Sözleşmesini feshetti

Geçtiğimiz günlerde takımlarından Santos'la 5 aylık sözleşme imzalayan golcü oyuncu , hakkında açılan tecavüz davasının gündeme getirilmesi sonrası kulübe yapılan baskılar sonucu sözleşmesini feshetti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 10:11
Robinho'nun Santos macerası kısa sürdü! Sözleşmesini feshetti

Medipol Başakşehir'den ayrılıktan sonra ülkesinin takımlarından Santos ile 5 aylık sözleşme imzalayan Brezilyalı futbolcu 'nun bu macerası kısa sürdü.

Yıldız futbolcunun, Milan'da forma giydiği dönemde 'da hakkında açılmış bir tecavüz davası bulunuyordu. Oyuncunun Santos'la anlaşmasının ardından kulübün sponsorları ve kadın haklarını savunan bazı oluşumlar duruma büyük tepki göstermişti. Hatta sponsorların Santos'tan desteklerini çekebilecekleri de konuşuluyordu.

Yaşanan kriz sonrası tecrübeli oyuncu kulüp yönetimi ile bir araya gelerek mukavelesini sonlandırdı. Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Robinho, "Çok üzülerek söylüyorum, Santos başkanıyla birlikte sözleşmemi feshetme kararı aldık. Masumiyetimi ispat edeceğim" ifadelerini kullandı.


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