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’nın gözdesi

İngiliz ekipleri, ’e göz dikti. M.United, Newcastle ve Leicester, milli futbolcuyu kadrosuna katmak için yarışa girdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 00:19 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 06:50
Ada’nın gözdesi

Premier Lig takımları, 'e kanca attı. 2022'ye kadar sözleşmesinin bulunduğu Roma'da geleceği tartışılan 23 yaşındaki oyuncu için , Newcastle ve Leicester City harekete geçti. basınında yer alan haberlerde Manchester ve Leicester'ın yıldız futbolcuyu bonservisiyle almak istediği belirtildi.

25 MİLYON EURO

Haberlerde; Newcastle'nın Cengiz'i satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği kaydedildi. Roma'nın kiralamaya sıcak bakmadığı vurgulanırken, 'den Milik'in transferi için Cengiz'in satışına sıcak bakıldığı ve 25 milyon euro beklentilerinin olduğu ifade edildi. Cengiz, 2019-20 sezonunda 23 maçta 3 gol sevinci yaşamıştı.