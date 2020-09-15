Ada’nın gözdesi

Premier Lig takımları, Cengiz Ünder'e kanca attı. 2022'ye kadar sözleşmesinin bulunduğu Roma'da geleceği tartışılan 23 yaşındaki oyuncu için Manchester United, Newcastle ve Leicester City harekete geçti. Ada basınında yer alan haberlerde Manchester ve Leicester'ın yıldız futbolcuyu bonservisiyle almak istediği belirtildi.

25 MİLYON EURO

Haberlerde; Newcastle'nın Cengiz'i satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği kaydedildi. Roma'nın kiralamaya sıcak bakmadığı vurgulanırken, Napoli'den Milik'in transferi için Cengiz'in satışına sıcak bakıldığı ve 25 milyon euro beklentilerinin olduğu ifade edildi. Cengiz, 2019-20 sezonunda 23 maçta 3 gol sevinci yaşamıştı.