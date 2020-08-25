Devlerin şifresi

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde sezon tamamlandı. Devler Ligi'nde B. Münih, Avrupa Ligi'nde ise Sevilla mutlu sona ulaşırken, iki takım da kupaları 6. kez müzesine götürdü. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon hiç yenilmeyen Bayern, kupayı namağlup kaldıran ilk ekip olurken 11 maç üst üste kazanan ilk takım olma başarısını da gösterdi. Sevilla da sürprize izin vermedi.

SADECE 1 KEZ YENİLDİ

Oynadığı bütün Avrupa Ligi finallerinden galip ayrılma başarısı gösteren İspanyol ekibi, son finalde İnter'i 3-2 mağlup etti. Daha önce 2005-06, 2006-07, 2013-14, 2014-2015 ve 2015-16 sezonlarında Kupa 2'yi kazanan İspanya temsilcisi, 6. finalinde aynı başarıyı 6. kez tekrarladı. Turnuvayı en çok kazanan takım olan Sevilla, bu sezon Avrupa Ligi'ndeki 11 maçta sadece bir kez yenildi.

FİNAL 24 EYLÜL'DE

Avrupa'nın en büyüğünün belli olacağı UEFA Süper Kupa finali 24 Eylül günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puşkaş Stadı'nda oynanacak.