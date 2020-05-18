İskoç Ligi tescil ediliyor! Celtic...
Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle ara verilen İskoçya Ligi'nde şampiyon belli oluyor... The Telegraph'ın haberine göre İskoç Futbol Federasyonu, 18 Mayıs Pazartesi günü yapacağı toplantı sonrasında ligi tescil edecek ve şampiyonu açıklayacak. (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
İskoç Profesyonel Futbol Ligi 2019-20 sezonu, Pazartesi günü yapılacak yönetim kurulu toplantısı sonrasında sona erdirilecek.
Yönetim kurulu toplantısı sonrasında, 2019-20 sezonunun şampiyonu Celtic ilan edilmesi bekleniyor.
UEFA, kısa süre önce İskoçya Federasyonu ile yaptığı görüşmede, son kararın alınmasını talep etmişti. Öte yandan Federasyon, mevcut toplantıda Celtic'in şampiyon ilan edileceğini aktarmıştı.
CELTIC 13 PUAN ÖNDE
Son olarak 30. hafta oynanan İskoçya Ligi'nde Celtic, 80 puanla lider durumdaydı. Glasgow Rangers 67 puanla 2., Motherwell 46 puanla 3. sıra bulunuyordu.
- 18.05.2020
- Güncelleme: 18.05.2020 12:39
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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