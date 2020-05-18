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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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İskoç Ligi tescil ediliyor! ...

İskoç Ligi tescil ediliyor! Celtic...

Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle ara verilen 'nde belli oluyor... The Telegraph'ın haberine göre İskoç Futbol Federasyonu, 18 Mayıs Pazartesi günü yapacağı toplantı sonrasında ligi tescil edecek ve şampiyonu açıklayacak. (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

İskoç Profesyonel Futbol Ligi 2019-20 sezonu, Pazartesi günü yapılacak yönetim kurulu toplantısı sonrasında sona erdirilecek.

Yönetim kurulu toplantısı sonrasında, 2019-20 sezonunun şampiyonu ilan edilmesi bekleniyor.

UEFA, kısa süre önce İskoçya Federasyonu ile yaptığı görüşmede, son kararın alınmasını talep etmişti. Öte yandan Federasyon, mevcut toplantıda Celtic'in ilan edileceğini aktarmıştı.

CELTIC 13 PUAN ÖNDE
Son olarak 30. hafta oynanan 'nde Celtic, 80 puanla lider durumdaydı. Glasgow Rangers 67 puanla 2., Motherwell 46 puanla 3. sıra bulunuyordu.

  1. 18.05.2020
  2. Güncelleme: 18.05.2020 12:39
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