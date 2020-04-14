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14 Nisan 2020, Salı
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1 milyon kişilik stat

1 milyon kişilik stat

bir tasarımcı ilginç bir proje geliştirdi. anda 1 milyon kişinin maç izleyebileceği bir stat tasarladı. Projeyi görenler ise bunun gerçeklemesinin imkansız olduğunu düşünüyor.

bir tasarımcı ilginç bir proje geliştirdi. anda 1 milyon kişinin maç izleyebileceği bir stat tasarladı. Projeyi görenler ise bunun gerçeklemesinin imkansız olduğunu düşünüyor. Maliyetin fazlalığı kadar üst katlardaki taraftarların dürbün olmadan sahayı bile göremeyeceklerini belirtiyorlar. Meksikalı tasarımcı büyütecin yeterli olacağını söylüyor
  1. 14.4.2020
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