UEFA'dan flaş açıklama! Maçlar...
UEFA Başkanı Ceferin yaptığı açıklamada "Maçlar tekrar başladığında, seyircisiz oynanacak. Bu bir zorunluluk gibi gözüküyor. Ancak seyircisiz ya da televizyonda olsun, insanlar futbolu istiyor" ifadelerini kullandı.
UEFA Başkanı Ceferin, son yaptığı açıklamada maçların tekrar başlaması halinde mücadelelerin seyircisiz oynanmasının zorunluluk olduğunu söyledi.
- 07.04.2020
- Güncelleme: 07.04.2020 13:30
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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