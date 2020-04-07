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07 Nisan 2020, Salı
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'dan flaş açıklama! Maçlar...

UEFA'dan flaş açıklama! Maçlar...

Başkanı Ceferin yaptığı açıklamada "Maçlar tekrar başladığında, seyircisiz oynanacak. Bu bir zorunluluk gibi gözüküyor. Ancak seyircisiz ya da televizyonda olsun, insanlar futbolu istiyor" ifadelerini kullandı.

Başkanı Ceferin, son yaptığı açıklamada maçların tekrar başlaması halinde mücadelelerin seyircisiz oynanmasının zorunluluk olduğunu söyledi.

  1. 07.04.2020
  2. Güncelleme: 07.04.2020 13:30
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