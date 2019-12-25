Yusuf Yazıcı tedavisini açıkladı! "Kara lahana..." - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
25 Aralık 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Yusuf Yazıcı tedavisini açıkladı! "Kara lahana..."

tedavisini açıkladı! "Kara lahana..."

Yusuf Yazıcı tedavisini açıkladı! "Kara lahana..."

Sağ diz ön çapraz bağındaki kopma nedeniyle sezonu kapatan milli futbolcu tedavisi öncesinde 'da ailesiyle vakit geçiriyor. hesabından paylaşım yapan yıldız futbolcu, "Aile hekimlerime muayene oldum. Yoğun bir kara lahana, ekmeği ve kemik suyu tedavisi uygulamayı uygun gördüler." ifadelerinde bulundu.

hayatını 'nın Lille takımında sürdüren hesabından bir paylaşımda bulundu.

'daki köyünde dinlenen Yusuf, babaannesi ve anneannesi ile birlikte çekilmiş iki fotoğrafını paylaşarak, "Aile hekimlerime muayene oldum. Yoğun bir kara lahana, ekmeği ve kemik suyu tedavisi uygulamayı uygun gördüler. Anneannem Babaannem" ifadelerini kullandı.

Yusuf Yazıcı'nın bu paylaşımı kısa sürede büyük beğeni aldı.

Milli futbolcunun cumartesi günü 'ya giderek ameliyat olacağı açıklanmıştı.

YUSUF'UN DOKTORU DÜNYACA ÜNLÜ PROFESÖR PIER PAOLO MARIANI

Yusuf Yazıcı'nın ameliyatını yapacak olan dünyaca ünlü Profesör , dünyaca ünlü birçok futbolcunun tedavisini gerçekleştirdi. Son olarak forması giyen Memphis Depay'ın ameliyatını gerçekleştiren Mariani kariyerinde, , Antonio Rudiger, Kevin Strottman, Arkadiusz Milik, Faouzi Ghoulam ve Alessandro Florenzi gibi isimler başta olmak üzere 1500'ü aşkın futbolcunun tedavi sürecinde görev aldı. Diz cerrahisi ve spor travmatoloji üzerine uzmanlığı bulunan Pier Paolo Mariani'nin, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın tüm tedavi sürecinde yanında olacak.

  1. 25.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yusuf Yazıcı tedavisini açıkladı! "Kara lahana..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN