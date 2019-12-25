Yusuf Yazıcı tedavisini açıkladı! "Kara lahana..."

Futbol hayatını Fransa'nın Lille takımında sürdüren Yusuf Yazıcı sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Trabzon'daki köyünde dinlenen Yusuf, babaannesi ve anneannesi ile birlikte çekilmiş iki fotoğrafını paylaşarak, "Aile hekimlerime muayene oldum. Yoğun bir kara lahana, mısır ekmeği ve kemik suyu tedavisi uygulamayı uygun gördüler. Anneannem Babaannem" ifadelerini kullandı.

Yusuf Yazıcı'nın bu paylaşımı kısa sürede büyük beğeni aldı.

Milli futbolcunun cumartesi günü İtalya'ya giderek ameliyat olacağı açıklanmıştı.

Aile hekimlerime muayene????‍??oldum. Yoğun bir kara lahana, mısır ekmeği ve kemik suyu tedavisi uygulamayı uygun gördüler ??

Anneannem??Babaannem pic.twitter.com/Binz6Hssxz — Yusuf Yazıcı (@yaziciyusuf97) December 25, 2019

YUSUF'UN DOKTORU DÜNYACA ÜNLÜ PROFESÖR PIER PAOLO MARIANI

Yusuf Yazıcı'nın ameliyatını yapacak olan dünyaca ünlü Profesör Pier Paolo Mariani, dünyaca ünlü birçok futbolcunun tedavisini gerçekleştirdi. Son olarak Olympique Lyon forması giyen Memphis Depay'ın ameliyatını gerçekleştiren Mariani kariyerinde, Francesco Totti, Antonio Rudiger, Kevin Strottman, Arkadiusz Milik, Faouzi Ghoulam ve Alessandro Florenzi gibi isimler başta olmak üzere 1500'ü aşkın futbolcunun tedavi sürecinde görev aldı. Diz cerrahisi ve spor travmatoloji üzerine uzmanlığı bulunan Pier Paolo Mariani'nin, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın tüm tedavi sürecinde yanında olacak.

