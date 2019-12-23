Ünlü futbolcu Arda Turan ve oğlu Hamza Arda'nın eğlenceli anları!
Medipol Başakşehir'de forma giyen Arda Turan geçtiğimiz günlerde ailesiyle bir mekanda yemek yedi. Aslıhan Doğan ve oğlu Hamza Arda ile eğlenceli anlar yaşayan Arda Turan bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Baba oğulun videosunu Aslıhan Doğan Turan çekti. Küçük Hamza'nın babasının ‘pizza sever misin’ sorusuna ‘pizza’ cevabını vermesi eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu. İşte o anlar...
Arda Turan ile Aslıhan Doğan 12 Mart 2018'de nikah masasına oturmuştu. Çift 26 Ekim'de de oğulları Hamza Arda'yı kucağına almıştı. Ünlü futbolcu, dün ailesiyle birlikte akşam yemeğine çıktı. Bir mekânda yemek yiyen aile geceden eğlenceli anları sosyal medyada paylaştı. Arda ve Hamza'nın videosunu Aslıhan Doğan Turan çekti. Küçük Hamza'nın babasının 'pizza sever misin' sorusuna 'pizza' cevabını vermesi eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu.
İŞTE O ANLAR...
HAMZA ARDA'YA KARDEŞ GELİYOR
Arda Turan ve eşi Aslıhan Turan şu sıralar ikinci bebeklerini bekliyor. Aslıhan Turan beş aylık hamile. Çocukları çok sevdiklerini her fırsatta söyleyen çift , 'Hamza'yı kucağımıza aldık, şu an çok sabırsız bir şekilde 2. 3. ve Allah nasip ederse 4. çocuğu hiç ara vermeden yapmayı düşünüyoruz." demişti.
- 23.12.2019
- Galatasaray'ı pişman eden ikili! Derbi maçına damga vurdular
- Galatasaray'a transferde 1 iyi 1 kötü haber!
- Galatasaray'a 23'lük süper yetenek! İşte yeni Drogba...
- Kulübün resmi sitesinden açıklandı! Galatasaray'a mı, Fenerbahçe'ye mi transfer olacak?
- Ve hayaller gerçek oluyor! Comolli Mesut ile el sıkıştı
-
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ali Koç hakemi beğendiyse yanlış olmuştur
Toplam 1
Yorum
md Yerli hakemler derbi maçlarında çoğunlukla bjk nin alehine karar vermekteler.Çözüm derbilerde YABANCI hakem talep etmemiz
-
Halkbank avantajlı: 3-0
Toplam 1
Yorum
Taylan arhavi ilk sette hiç direnç gösteremedi . 2. maçta durum çokta farklı olmayacak gibi
-
Galatasaray'da ilginç Selçuk İnan detayı
Toplam 1
Yorum
Kamil Selçuk gibi vasat oyuncuyu hala neden takımda tutup oynatıyor analyamadık
Ünlü futbolcu Arda Turan ve oğlu Hamza Arda'nın eğlenceli anları! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.