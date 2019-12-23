Ünlü futbolcu Arda Turan ve oğlu Hamza Arda'nın eğlenceli anları! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
23 Aralık 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Ünlü futbolcu Arda Turan ve oğlu Hamza Arda'nın eğlenceli anları!

Ünlü futbolcu ve oğlu 'nın eğlenceli anları!

Ünlü futbolcu Arda Turan ve oğlu Hamza Arda'nın eğlenceli anları!

'de forma giyen geçtiğimiz günlerde ailesiyle bir mekanda yemek yedi. ve oğlu ile eğlenceli anlar yaşayan Arda Turan bu anları hesabından paylaştı. Baba oğulun videosunu Aslıhan Doğan Turan çekti. 'nın babasının ‘pizza sever misin’ sorusuna ‘pizza’ cevabını vermesi eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu. İşte o anlar...

ile 12 Mart 2018'de nikah masasına oturmuştu. Çift 26 Ekim'de de oğulları 'yı kucağına almıştı. Ünlü futbolcu, dün ailesiyle birlikte akşam yemeğine çıktı. Bir mekânda yemek yiyen aile geceden eğlenceli anları sosyal medyada paylaştı. Arda ve Hamza'nın videosunu Aslıhan Doğan Turan çekti. 'nın babasının 'pizza sever misin' sorusuna 'pizza' cevabını vermesi eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu.

İŞTE O ANLAR...

Ünlü futbolcu Arda Turan ve oğlu Hamza Arda'nın eğlenceli anları!

HAMZA ARDA'YA KARDEŞ GELİYOR

Arda Turan ve eşi şu sıralar ikinci bebeklerini bekliyor. Aslıhan Turan beş aylık hamile. Çocukları çok sevdiklerini her fırsatta söyleyen çift , 'Hamza'yı kucağımıza aldık, şu an çok sabırsız bir şekilde 2. 3. ve Allah nasip ederse 4. çocuğu hiç ara vermeden yapmayı düşünüyoruz." demişti.

  1. 23.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ünlü futbolcu Arda Turan ve oğlu Hamza Arda'nın eğlenceli anları! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN