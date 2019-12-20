Arda Turan'ın son görüntüsü olay oldu! "Gel paşam..."

Galatasaray'dan Atletico Madrid'e 15 milyon euro bedelle transfer olan Arda Turan daha sonra dünya devi Barcelona'ya transfer olmuş İspanya'dan da Başakşehir'e geri dönmüştü. Fatih Terim ile Galatasaray-Başakşehir maçı öncesi arasındaki buzları eriten yıldız futbolcunun ocak ayında Galatasaray'a döneceği iddia ediliyordu. Galatasaray taraftarı da bu gelişmelerin ardından eski kaptanlarının takıma dönmesi yönünde paylaşımlarda bulunmuştu. Arda Turan'ın son görüntüsü ise yeniden gündem oldu. İşte Arda'nın gündem olan görüntüsü ve yapılan paylaşımlar...

20 Aralık 2019 Cuma 23:12 Güncelleme: 20.12.2019 23:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





