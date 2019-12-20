Arda Turan'ın son görüntüsü olay oldu! "Gel paşam..."
Galatasaray'dan Atletico Madrid'e 15 milyon euro bedelle transfer olan Arda Turan daha sonra dünya devi Barcelona'ya transfer olmuş İspanya'dan da Başakşehir'e geri dönmüştü. Fatih Terim ile Galatasaray-Başakşehir maçı öncesi arasındaki buzları eriten yıldız futbolcunun ocak ayında Galatasaray'a döneceği iddia ediliyordu. Galatasaray taraftarı da bu gelişmelerin ardından eski kaptanlarının takıma dönmesi yönünde paylaşımlarda bulunmuştu. Arda Turan'ın son görüntüsü ise yeniden gündem oldu. İşte Arda'nın gündem olan görüntüsü ve yapılan paylaşımlar...
20 Aralık 2019 Cuma 23:12
Güncelleme: 20.12.2019 23:17
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Arda Turan, 2012 yılında Galatasaray'dan İspanyol devi Atletico Madrid'e 15 milyon euro bedelle transfer olmuştu...
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İspanya'daki ilk sezonunda takımının yıldız ismi olmayı başaran Arda, kırmızı-beyazlı ekiple 45 müsabakada forma giymiş, 5 gole imza atmış ve 12 asist üretmişti. Şu anda Galatasaray'da forma giyen Radamel Falcao ile beraber müthiş bir uyum yakalamıştı...
2012-13 sezonunda yıldızını parlatmaya devam eden Arda, o sezonda 41 karşılaşmada forma giyerken 5 gol 8 asistle oynamış, adını iyiden iyiye dünya futboluna duyurmuştu...
2013-14 sezonunda istikrarlı görüntüsüne devam eden yıldız futbolcu, 46 karşılaşmada forma giyerken 9 gol 6 asist üretmeyi başarmıştı.
Öte yandan bir sonraki sezon (2014-15) yine 46 maç oynamış ve 3 gol 6 asistle ön plana çıkmıştı...