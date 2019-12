Yılın Afrikalı futbolcusu adayları belli oldu

Avrupa'da yılın futbolcusu Ödülü (Ballon d'Or) sonrası bu kez de aynı heyecan Afrika kıtasında yaşanacak. Ödül için belirlenen 10 futbolculuk liste açıklandı. İşte ödüle aday isimler;

Andre Onana (Ajax/Kamerun)

Hakim Ziyech (Ajax/Fas)

Ismail Bennacer (AC Milan/Cezayir)

Kalidou Koulibaly (Napoli/Senegal)

Mohamed Salah (Liverpool/Mısır)

Odion Ighalo (Shanghai Shenhua/Nijerya)

Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal/Gabon)

Riyad Mahrez (Manchester City/Cezayir)

Sadio Mane (Liverpool/Senegal)

Youcef Belaili ( Al-Ahli/Cezayir)

3?0? ? 1?0?



The list of Africa's elite now has 10 names ????



Who'll be crowned African Player of the Year? ?? #CAFAwards2019 pic.twitter.com/qqrhq25vMN