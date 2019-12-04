Yılın Afrikalı futbolcusu adayları belli oldu
Ballon d'Or ödüllerinin ardından Afrika'nın da en iyisi belli oluyor. Yılın Afrikalı oyuncusu için belirlenen 10 adayın ismi açıklandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Avrupa'da yılın futbolcusu Ödülü (Ballon d'Or) sonrası bu kez de aynı heyecan Afrika kıtasında yaşanacak. Ödül için belirlenen 10 futbolculuk liste açıklandı. İşte ödüle aday isimler;
Andre Onana (Ajax/Kamerun)
Hakim Ziyech (Ajax/Fas)
Ismail Bennacer (AC Milan/Cezayir)
Kalidou Koulibaly (Napoli/Senegal)
Mohamed Salah (Liverpool/Mısır)
Odion Ighalo (Shanghai Shenhua/Nijerya)
Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal/Gabon)
Riyad Mahrez (Manchester City/Cezayir)
Sadio Mane (Liverpool/Senegal)
Youcef Belaili ( Al-Ahli/Cezayir)
3?0? ? 1?0?— CAF (@CAF_Online) December 4, 2019
The list of Africa's elite now has 10 names ????
Who'll be crowned African Player of the Year? ?? #CAFAwards2019 pic.twitter.com/qqrhq25vMN
- 04.12.2019
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UEFA'dan Türkiye paylaşımı!
Toplam 1
Yorum
Yaşaddin 12 Haziran 2020 Türkiye-İtalya arasında Roma da yapılacak olan açılış maçında Türk Milli Takımımıza başarılar diliyorum kazanacak
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Bir takıma bedel
Toplam 1
Yorum
laz kral sağ ayağını acilen geliştir anca yürürken kullanıyorsun bu yüzden attığının iki katını kaçırdın lütfen sağ ayak çalış
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Görünmeyen kahraman Atiba
Toplam 1
Yorum
murat1903 heykeli dikilesi insan
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