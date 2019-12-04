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04 Aralık 2019, Çarşamba
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Yılın Afrikalı futbolcusu adayları belli oldu

Yılın Afrikalı futbolcusu adayları belli oldu

Ballon d'Or ödüllerinin ardından Afrika'nın da en iyisi belli oluyor. Yılın Afrikalı oyuncusu için belirlenen 10 adayın ismi açıklandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Avrupa'da yılın futbolcusu Ödülü (Ballon d'Or) sonrası bu kez de aynı heyecan Afrika kıtasında yaşanacak. Ödül için belirlenen 10 futbolculuk liste açıklandı. İşte ödüle aday isimler;

Andre Onana (/Kamerun)
Hakim Ziyech (Ajax/Fas)
Ismail Bennacer (AC Milan/Cezayir)
Kalidou Koulibaly (/Senegal)
Mohamed Salah (/Mısır)
Odion Ighalo (Shanghai Shenhua/Nijerya)
Pierre-Emerick Aubameyang (/Gabon)
Riyad Mahrez (Manchester City/Cezayir)
Sadio Mane (Liverpool/Senegal)
Youcef Belaili ( Al-Ahli/Cezayir)

  1. 04.12.2019
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