Şampiyonluk kutlarken şampiyon oldular!

Kadrosunda daha önce yolu Süper Lig'den geçmiş Diego Ribas ve Luiz Rhodolfo'yu bulunduran, ayrıca Filipe Luis, Dani Alves, Gabigol ve Rafinha gibi dünya yıldızları olan Flamengo; ligde 11 yıl sonra şampiyon olurken Libertadores Kupası'nı da 38 yıl sonra müzesine götürdü.