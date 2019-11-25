Şampiyonluk kutlarken şampiyon oldular!
Libertadores Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşayan Flamengo'da taraftarlar şampiyonluğun tadını çıkartıyor. Rio sokaklarında yüzbinlerce kişiyle şampiyonluk kutlayan Flamengo, kutlamalar sırasında Palmeiras'ın Gremio'ya 2-1 yenilmesiyle birlikte ligde de şampiyonluğu garantilemiş oldu. Böylelikle taraftarlar şampiyonluk kutlarken çifte şampiyonluk sevinci yaşadı.
Kadrosunda daha önce yolu Süper Lig'den geçmiş Diego Ribas ve Luiz Rhodolfo'yu bulunduran, ayrıca Filipe Luis, Dani Alves, Gabigol ve Rafinha gibi dünya yıldızları olan Flamengo; ligde 11 yıl sonra şampiyon olurken Libertadores Kupası'nı da 38 yıl sonra müzesine götürdü.
- 25.11.2019
- Güncelleme: 25.11.2019 17:07
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Kral'a tam destek
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Yorum
serhat Sonuna kadar arkandayız KRAL
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Yanal’ın oyuncu değişiklikleri tepki çekti
Toplam 1
Yorum
nuri can ersun yanalla devam etmek zaman kaybından baska bir ise yaramaz
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Toplam 1
Yorum
Adil Cok iyi oynadı. Cok iyi bir futbolcu. Bunun mutlaka tapusu alınmalı
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