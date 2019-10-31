Türkiye ile Katar arasında 2022 Dünya Kupası güvenlik iş birliği protokolü - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
31 Ekim 2019, Perşembe
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ile arasında 2022 güvenlik iş birliği protokolü

Türkiye ile Katar arasında 2022 Dünya Kupası güvenlik iş birliği protokolü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu;  Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin ile beraberindeki heyetle görüştü. Görüşmede, 2022 yılında Katar'da düzenlenecek 'nın güvenlik önlemlerini 'nin alması için iş birliği protokolü imzalandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin ve beraberindeki heyet ile makamında görüştü.

"DENEYİMLERİNİZDEN FAYDALANMAK AMACINDAYIZ"

Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Al Sani yaptığı açıklamada, "Karşılıklı ziyaretler iş birliğimizin güçlü olduğunu göstermektedir. Her alanda iş birliğimiz gelişmekte, bu görüşmelerde güvenlik alanında iş birliğimizi geliştireceğiz. Katar ve kardeşlikten öte sıkı bir ilişki yaşamaktadırlar. Bunlar olumlu gelişmelerdir. Bugün ile ilgili bir iş birliğine imza atacağız. Deneyimlerinizden yararlanmak amacındayız. Özellikle güvenlik alanında ve organizasyonlar ile ilgili Türkiye'nin yanımızda olacağını bilmekteyiz. Türkiye'nin güvenliği bizim güvenliğimizdir, güvenlik alanındaki iş birliğini ileriye götürmek arzusundayız" diye konuştu.

PROTOKOL İMZALANDI
Karşılıklı görüşmenin ardından Katar Devleti Hükümeti 2022 Dünya Kupası Güvenlik Komitesi Danışma Ofisi Başkanı Tuğgeneral İbrahim Halil El Muhannesdiy ve İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce tarafından Türkiye Cumhuriyeti ve Katar devleti arasında Büyükçaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesi İş Birliği konulu protokol imzalandı.


  1. 31.10.2019
  2. Güncelleme: 31.10.2019 17:16
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