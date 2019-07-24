CANLI | Juventus - Inter
Juventus ile Inter, Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi fotomac.com.tr'den CANLI takip edebilirsiniz...
Juventus ile Inter, Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda karşı karşıya geliyor.
İLK 11'LER
Juventus: Szczesny; Cancelo, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo
Milli oyuncumuz Merih Demiral, Juventus'ta yedekler arasında.
Inter: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Dalbert; Esposito, Perisic
- 24.07.2019
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Trabzonspor forma tanıtımıyla dünyayı kendine hayran bıraktı
Toplam 1
Yorum
Yılmaz yazıcı Galatasaray taraftarıyım.Son yıllarda Trabzonspor ile maçlarımız çok çekişmeli geçiyor :) ve bundan memnun değilim ama reklam filmi muhteşem
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Açık artırma ile satacağım
Toplam 1
Yorum
HASAN KILIÇARSLAN BAŞKANIM SATMA. GURUR MÜZEMİZE KOY.
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2 bin 650 forma şartı
Toplam 3
Yorum
Hasan KILIÇARSLAN En büyük başkan bizim başkan bizim başkan. Tarih seni altın harflerle yazacak.
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