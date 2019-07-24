CANLI | Juventus - Inter - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
24 Temmuz 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri CANLI | Juventus - Inter

CANLI | - Inter

CANLI | Juventus - Inter

ile Inter, Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi fotomac.com.tr'den CANLI takip edebilirsiniz...

ile Inter, Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Juventus: Szczesny; Cancelo, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo

Milli oyuncumuz Merih Demiral, Juventus'ta yedekler arasında.

Inter: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Dalbert; Esposito, Perisic


  1. 24.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

CANLI | Juventus - Inter haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN